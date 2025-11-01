हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक में चलती है 600 KM, सिर्फ इतनी कीमत पर मिल रही Hero Glamour, जानें राइवल्स

फुल टैंक में चलती है 600 KM, सिर्फ इतनी कीमत पर मिल रही Hero Glamour, जानें राइवल्स

Hero Glamour X 125 में वही इंजन दिया गया है, जो Xtreme 125R में मिलता है. बाइक में 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

01 Nov 2025 11:47 AM (IST)
जीएसटी कटौती के बाद अब टू-व्हीलर्स खरीदना पहले से आसान हो गया है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन 125cc सेगमेंट में कोई दमदार माइलेज बाइक की तलाश कर रहे हैं तो आप Glamour XTEC खरीदने पर विचार कर सकते हैं. आइए आपको इस बाइक की नई कीमतें, फीचर्स और खासियत के बारे में जानते हैं.

Hero Glamour XTEC जीएसटी कटौती के बाद शानदार कीमतों पर मौजूद है. इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट सिर्फ 88 हजार 346 और ड्रम ब्रेक वेरिएंट 84 हजार 106 एक्स-शोरूम कीमत पर मिल रहा है. ऐसे में इस बाइक की कीमत पहले की तुलना में 5 हजार रुपये कम हो गई है.

कैसा है Hero Glamour बाइक का इंजन

Hero Glamour X 125 में वही इंजन दिया गया है, जो Xtreme 125R में मिलता है. यह 124.7cc सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 11.5hp की पावर और 10.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जिससे यह बाइक स्मूद और रिलायबल परफॉर्मेंस देती है.

नई Hero Glamour X 125 का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न बनाया गया है. इसमें नया LED हेडलैम्प और टेललाइट, शार्प टैंक डिजाइन, लंबी विंडस्क्रीन और चौड़ा हैंडलबार दिया गया है. इसके अलावा सीट ज्यादा आरामदायक है और अंडरसीट स्टोरेज स्पेस भी बढ़ा दिया गया है, जिससे यह कम्यूटर सेगमेंट के लिए और भी प्रैक्टिकल हो गई है.

कैसे हैं Hero Glamour के फीचर्स

इस मोटरसाइकिल का सबसे बड़ा हाइलाइट क्रूज कंट्रोल है, जो अब तक केवल KTM 390 Duke और TVS Apache RTR 310 जैसी प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलता था. इसके साथ ही बाइक में राइड-बाय-वायर थ्रॉटल और तीन राइडिंग मोड (Eco, Road, Power) दिए गए हैं, जो राइडिंग स्टाइल और जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस बदलने की सुविधा देते हैं.

Hero Glamour लगभग 55-65 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है. 10 लीटर फ्यूल टैंक के साथ यह एक बार फुल होने पर 550-650 किलोमीटर की रेंज देती है. 

फीचर्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला अडैप्टिव LCD डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट और फुल-LED लाइटिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. हीरो ग्लैमर TVS Raider 125, Honda SP 125, Honda CB125 Hornet और Bajaj Pulsar 125 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है.

भारत में लॉन्च हुई न्यू जनरेशन Ducati Streetfighter, जानिए कैसे हैं फीचर्स और कीमत? 

 

01 Nov 2025 11:47 AM (IST)
Hero Motocorp Hero Glamour Hero Xtreme Hero Glamour X 125
