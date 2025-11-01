हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में लॉन्च हुई न्यू जनरेशन Ducati Streetfighter, जानिए कैसे हैं फीचर्स और कीमत?

भारत में लॉन्च हुई न्यू जनरेशन Ducati Streetfighter, जानिए कैसे हैं फीचर्स और कीमत?

Ducati ने भारत में नई Streetfighter V4 लॉन्च की है. अब यह पहले से हल्की, पावरफुल और एडवांस फीचर्स से लैस है, आइए इसकी कीमत, इंजन और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 01 Nov 2025 11:06 AM (IST)
इटालियन सुपरबाइक कंपनी Ducati ने भारत में अपनी दमदार नेकेड स्पोर्ट्स बाइक Streetfighter V4 का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. Multistrada V2 और Panigale V2 की सफलता के बाद Ducati ने इस मॉडल को भारतीय ग्राहकों के लिए अपडेटेड डिजाइन और ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ पेश किया है. नई Ducati Streetfighter V4 न केवल दिखने में ज्यादा एग्रेसिव है, बल्कि इसका इंजन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी पहले से ज्यादा एडवांस्ड है.

इंजन और परफॉर्मेंस

  • नई Ducati Streetfighter V4 में वही 1,103cc Desmosedici Stradale V4 इंजन दिया गया है जो कंपनी की Panigale V4 में मिलता है. ये इंजन अब Euro 5+ कम्प्लायंट है, यानी ये अब पर्यावरण के लिए भी ज्यादा सुरक्षित और एफिशिएंट है. ये इंजन 214hp की पावर और 120Nm का टॉर्क जनरेट करता है. अगर आप और पावर चाहते हैं, तो Ducati इसमें फुल-सिस्टम Akrapovič एग्जॉस्ट का विकल्प भी देती है, जिससे आउटपुट बढ़कर 226hp तक पहुंच जाता है.

  • ब्रेकिंग सिस्टम में Ducati ने Brembo के टॉप-स्पेक Hypure कैलिपर्स और Brembo मास्टर सिलेंडर का इस्तेमाल किया है, जिससे बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस शानदार हो जाती है. इससे राइडर को हाई-स्पीड पर भी बेहतर कंट्रोल और stablity मिलती है.

डिजाइन और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स

  • नई Streetfighter V4 का डिजाइन पहले से ज्यादा एयरोडायनामिक और मस्कुलर है. बाइक में एग्रेसिव फ्रंट डिजाइन, शार्प LED हेडलाइट्स और क्लीन बॉडी पैनल्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर बेहद अट्रैक्टिव बनाते हैं. फीचर्स की बात करें तो इसमें नया 6.9-इंच TFT डैश दिया गया है, जो अब और ज्यादा कस्टमाइजेशन की सुविधा देता है. इसके जरिए राइडर अपनी राइडिंग मोड्स, इंजन रिस्पॉन्स और सस्पेंशन सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकता है. इसके अलावा, इसमें Race eCBS सिस्टम दिया गया है, जो बिना ब्रेक लीवर का इस्तेमाल किए भी बाइक को स्थिर करने में मदद करता है.

कीमत और वेरिएंट

  • नई Ducati Streetfighter V4 अब भारत में 32.38 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च हुई है. ये पुराने मॉडल की तुलना में करीब 2.67 लाख ज्यादा महंगी है, लेकिन इसके साथ कई नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं. इसका हाई-स्पेक वेरिएंट Streetfighter V4 S कुछ खास अपडेट्स के साथ आता है. इसमें हल्के फोर्ज्ड एल्युमीनियम व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन सिस्टम, और लिथियम-आयन बैटरी दी गई है. इन बदलावों की वजह से बाइक का वजन करीब 2 किलो कम हो गया है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग पहले से बेहतर हो गई है.

Published at : 01 Nov 2025 11:06 AM (IST)
