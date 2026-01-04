भारतीय बाजार में Tata Sierra को हाल ही में लॉन्च किया गया है. इस गाड़ी की कीमत 11.49 लाख रुपये से शुरू होकर 18.49 लाख रुपये तक जाती है. दूसरी ओर Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10.73 लाख रुपये और टॉप वेरिएंट 20.20 लाख रुपये तक जाता है. यानी Creta की शुरुआती कीमत थोड़ी कम है, लेकिन इसके टॉप मॉडल Sierra से महंगे हैं. अगर आप नए साल के मौके पर इन दोनों गाड़ियों में से कोई एक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपको डिटेल्स बताने जा रहे हैं.

Tata Sierra अपने प्रीमियम इंटीरियर की वजह से लॉन्च होने के बाद से ही चर्चा में है. वहीं Hyundai Creta में डुअल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जो अच्छा तो है, लेकिन Sierra जितना एडवांस नहीं लगता. Tata Sierra के 19-इंच अलॉय व्हील भी इसे ज्यादा स्टाइलिश बनाते हैं. कुल मिलाकर फीचर्स के मामले में Sierra प्रीमियम कैटेगरी में खड़ी दिखाई देती है.

Tata Sierra vs Hyundai Creta: फीचर्स

इंटीरियर कम्फर्ट की बात करें तो दोनों SUVs में कई बेसिक फीचर्स समान मिलते हैं, लेकिन Sierra कुछ खास फीचर्स के कारण थोड़ी आगे निकल जाती है. इसमें मल्टी-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और फ्रंट सीट में एक्सटेंडेड अंडर-थाई सपोर्ट जैसी फीचर्स दी गई हैं, जो केबिन को ज्यादा आरामदायक और लग्जरी बनाती हैं.

Tata Sierra का डिजाइन इस सेगमेंट में सबसे अलग दिखाई देता है. इसका लुक मॉडर्न होने के साथ-साथ क्लासिक टच भी रखता है. टाटा सिएरा 6 कलर ऑप्शन्स के साथ आती है, जो इसे और खास बनाते हैं. दूसरी तरफ Creta का डिजाइन ज्यादा स्पोर्टी और युवाओं को पसंद आने वाला है. Creta का स्टाइल शहर की ड्राइविंग और रूटीन इस्तेमाल के लिए एकदम फिट लगता है, जबकि Sierra ज्यादा दमदार और क्लासी फील देती है.

दोनों मे से कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर ?

अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जिसमें नया डिजाइन, ज्यादा स्क्रीन, बड़े व्हील और प्रीमियम फीचर्स मिलें, तो Tata Sierra आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो कंफर्टेबल और बजट के अनुसार हो, तो Hyundai Creta आपके लिए सही ऑप्शन साबित होगी. दोनों SUVs अपनी जगह बेहतरीन हैं, इसलिए आपकी जरूरत और बजट तय करेंगे कि आपके लिए कौन-सी SUV सबसे बेहतर है.

