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हिंदी न्यूज़ऑटोनए फीचर्स और डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगी Guerrilla 450, जानें कितनी हो सकती है कीमत

नए फीचर्स और डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगी Guerrilla 450, जानें कितनी हो सकती है कीमत

Royal Enfield Guerrilla 450 का नया मॉडल पहले से ज्यादा स्टाइलिश, आरामदायक और फीचर-लोडेड हो सकता है. अगर आप नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह एक अच्छा विकल्प बन सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 27 Mar 2026 12:17 PM (IST)
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Royal Enfield आज अपनी नई Guerrilla 450 बाइक लॉन्च करने जा रही है, जिसका इंतजार बाइक लवर्स काफी समय से कर रहे थे. यह 2026 मॉडल पहले से ज्यादा अपडेटेड और एडवांस फीचर्स के साथ आएगा. कंपनी ने इसके टीजर में संकेत दिया है कि इस बार ग्राहकों के फीडबैक को ध्यान में रखकर बदलाव किए गए हैं. नई Guerrilla 450 उन लोगों के लिए खास हो सकती है जो शहर और लंबी दूरी दोनों के लिए एक मजबूत और स्टाइलिश बाइक चाहते हैं.

डिजाइन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?

नई Guerrilla 450 के डिजाइन में कई छोटे असरदार बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नए कलर ऑप्शन, ड्यूल-टोन डिजाइन और मैट फिनिश मिलने की उम्मीद है, जिससे बाइक का लुक और प्रीमियम लगेगा. इसके अलावा स्पोर्टी ग्राफिक्स इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. 

सस्पेंशन और राइडिंग में क्या सुधार होगा?

इस बार सबसे बड़ा बदलाव बाइक के सस्पेंशन में देखने को मिल सकता है. खबर है कि इसमें नया रियर मोनोशॉक सस्पेंशन दिया जाएगा. इसके साथ ही नए रेडियल टायर दिए जा सकते हैं, जो बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देंगे. फ्रंट में USD फोर्क्स मिलने की संभावना है, हालांकि यह फीचर टॉप वेरिएंट तक सीमित हो सकता है.

नए फीचर्स से कितना बदलेगा एक्सपीरियंस?

नई Guerrilla 450 में कई एडवांस फीचर्स जोड़े जा सकते हैं. इसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर मिलने की उम्मीद है, जिससे गियर बदलना और स्मूद हो जाएगा. इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. चूंकि बाइक में पहले से राइड-बाय-वायर सिस्टम है, इसलिए ये फीचर्स आसानी से जोड़े जा सकते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस कैसी होगी?

इस बाइक में वही 452cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 40 PS की पावर और 40 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा. इसके अलावा इसमें ड्यूल चैनल ABS, डिस्क ब्रेक और TFT डिस्प्ले जैसे फीचर्स पहले से मौजूद हैं.

कीमत और लॉन्च

नई Guerrilla 450 की कीमत में थोड़ा इजाफा हो सकता है. मौजूदा मॉडल की शुरुआती कीमत 2.56 लाख (एक्स-शोरूम) है, इसलिए अपडेटेड वर्जन इससे थोड़ा महंगा हो सकता है. यह बाइक उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है जो स्टाइल, पावर और टेक्नोलॉजी का अच्छा कॉम्बिनेशन चाहते हैं

यह भी पढ़ें:-फैमिली को नहीं आएगी खरोंच! 10 लाख से कम कीमत में मिलती हैं ये 5 सेफ कारें, जानें रेटिंग 

Published at : 27 Mar 2026 12:17 PM (IST)
Tags :
Bike Royal Enfield Auto News Guerrilla 450
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