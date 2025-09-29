TVS Sport या Hero HF Deluxe, जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी बाइक मिल रही ज्यादा सस्ती?

जीएसटी कटौती के बाद टू-व्हीलर्स खरीदना अब पहले से किफायती हो गया है. नए जीएसटी रेट के तहत 350cc से कम इंजन वाली बाइक्स पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दी गई है. अगर आप इस फेस्टिव सीजन Hero HF Deluxe या TVS Sport में से कोई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको इन दोनों बाइक्स की नई कीमत के बारे में बताने जा रहे हैं.

Hero HF Deluxe

हीरो एचएफ डीलक्स भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली किफायती बाइक्स में से एक है. जीएसटी कटौती के बाद इसकी कीमत में करीब 5 हजार 800 रुपये की कमी आई है. ऐसे में अब यह बाइक पहले से और ज्यादा बजट फ्रेंडली बनाता है. जीएसटी कटौती के बाद अब बाइक की कीमत 55 हजार 992 रुपये एक्स-शोरूम है.

TVS Sport

टीवीएस स्पोर्ट भी अपने बेहतरीन माइलेज और कम कीमत के लिए जानी जाती है. जीएसटी कटौती का फायदा इस बाइक पर भी मिल रहा है. इस तरह इस बाइक की शुरुआती कीमत अब 55 हजार 100 रुपये एक्स-शोरूम रह गई है.

हीरो एचएफ डीलक्स की पावर

Hero HF Deluxe में 97.2cc का एयर-कूल्ड, 4-स्ट्रोक सिंगल-सिलेंडर, OHC तकनीक वाला इंजन मिलता है. ट्रांसमिशन के लिए इसमें 4-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है. जोकि काफी शानदार शिफ्टिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है. हीरो की इस डेली कम्यूटर बाइक को 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ पेश किया गया है.

एचएफ डीलक्स में एनालॉग स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ट्रिपमीटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही कंपनी इसे 5 साल की वारंटी के साथ बेचती है. बाइक का क्लेम्ड माइलेज 65-70 किलोमीटर प्रति लीटर है.

TVS Sport की पावर

टीवीएस स्पोर्ट में 109.7 cc सिंगल-सिलेडर, 4-स्ट्रोक, फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 8.18 बीएचपी की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है. बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है.

