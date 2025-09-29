एक्सप्लोरर
भारत में सस्ती तो पाकिस्तान में बेहद महंगी मिलती हैं ये कारें, कीमत जानकर नहीं होगा यकीन
Suzuki Alto से लेकर Honda City तक, पाकिस्तान में कुछ कारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है. सेफ्टी के मामले में Toyota और Honda की कारें सबसे ज्यादा मांग में हैं.
पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल बाजार में भारतीय और जापानी कारों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. खासकर कॉम्पैक्ट कारें और सेमी-लग्जरी मॉडल ग्राहकों की पहली पसंद हैं. इन कारों की पॉपुलेरिटी का कारण इनकी किफायती कीमत, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और बेहतर माइलेज है. आइए सबसे ज्यादा बिकने वाली इन कारों के बारे में जानते हैं.
Suzuki Alto
- Suzuki Alto पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार है. इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और शानदार माइलेज इसे ग्राहकों के बीच बेहद पॉपुलर बनाते हैं. पाकिस्तान में बिकने वाला Alto मॉडल भारत की Alto से डिजाइन और फीचर्स में थोड़ा अलग है. इसकी कीमत 29 लाख 94 हजार 861 पाकिस्तानी रुपए है.
Suzuki Swift
- दूसरे नंबर पर आती है Suzuki Swift, जो लंबे समय से भारत और पाकिस्तान दोनों जगह ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. स्टाइलिश लुक, आरामदायक इंटीरियर्स और स्मूद परफॉर्मेंस इसकी सबसे बड़ी ताकत है. पाकिस्तान में Swift की डिमांड लगातार बनी रहती है. इसकी कीमत 44 लाख 60 हजार 160 पाकिस्तानी रुपए है.
Suzuki Bolan
- पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर है Suzuki Bolan, जिसे छोटे परिवार और व्यवसायिक जरूरतों के लिए खूब खरीदा जाता है. यह भारत में बिकने वाली Maruti Suzuki Omni जैसी दिखती है, लेकिन पाकिस्तान में इसे ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद माना जाता है. इसकी कीमत 22 लाख पाकिस्तानी रुपए से शुरू होती है.
Toyota Corolla
- चौथे स्थान पर Toyota Corolla है, जो लंबे समय से पाकिस्तान की सबसे भरोसेमंद सेडान मानी जाती है. इसके मजबूत डिजाइन, आरामदायक राइड और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण यह ग्राहकों की पहली पसंद है. इसकी कीमत 61 लाख 19 हजार पाकिस्तानी रुपए है.
Honda City
- पांचवें स्थान पर Honda City है, जो खासकर युवाओं और ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स के बीच पॉपुलर है. इसका स्टाइलिश डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स इसे खास बनाते हैं. पाकिस्तान में इसकी कीमत 47 लाख 37 हजार पाकिस्तानी रुपये है.
कौन सी कार है सबसे ज्यादा डिमांड में?
- बता दें कि पाकिस्तान में कार खरीदने वाले ग्राहक ज्यादातर भारतीय और जापानी मॉडलों को ही प्राथमिकता देते हैं. Suzuki की कारें छोटे शहरों और मिड-रेंज बजट वालों के बीच सबसे पॉपुलर हैं, जबकि Toyota Corolla और Honda City जैसी कारें उन ग्राहकों के बीच डिमांड में रहती हैं जो लक्जरी और सेफ्टी फीचर्स चाहते हैं.
