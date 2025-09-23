Tata Tiago या Maruti WagonR, अब जीएसटी कटौती के बाद कौन-सी कार मिल रही सस्ती?

कल यानी 22 सितंबर 2025 से नया जीएसटी नियम लागू हो गया है. इसमें कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप मारुति वैगनआर और टाटा टियागो में से किसी एक कार को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि जीएसटी कटौती के बाद ये दोनों कारें कितनी सस्ती मिलेंगी?

Maruti WagonR या Tata Tiago, कौन-सी गाड़ी सस्ती?

Maruti Suzuki ने GST रिफॉर्म्स 2.0 लागू होने के बाद अपनी सबसे पॉपुलर फैमिली कार WagonR की कीमतों में कटौती की है. कंपनी ने ऐलान किया है कि अब WagonR पर ग्राहकों को काफी बचत होने वाली है. कीमत घटने के बाद अब वैगनआर की कीमत 4.98 लाख रुपये हो गई है. ये छूट हर वैरिएंट पर अलग-अलग है.

वहीं हाल ही में टाटा मोटर्स ने ऐलान किया था कि उनकी पॉपुलर स्मॉल कार टियागो अब पहले से 75,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. ऐसे में यह कार अब और भी ज्यादा किफायती ऑप्शन बन गई है. अब टाटा टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है.

Tata Tiago की पावर

टाटा टियागो सीएनजी में भी मार्केट में शामिल है. टियागो CNG में लगे इंजन से 6,000 rpm पर 75.5 PS की पावर मिलती है और 3,500 rpm पर 96.5 Nm का टॉर्क मिलता है. ये कार 242 लीटर के बूट-स्पेस के साथ आती है. टाटा टियागो में 170 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है. टाटा की इस गाड़ी के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक लगे हैं.

Maruti WagonR का इंजन

Maruti Suzuki WagonR दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है. पहला 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 67bhp की पावर और 89Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन, जो 90bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा WagonR CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जो शानदार 34 Km/kg तक का माइलेज देने का दावा करता है.

