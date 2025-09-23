हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोGST कटौती के बाद क्या सस्ती मिल रही नई नवेली Maruti Victoris? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

GST कटौती के बाद क्या सस्ती मिल रही नई नवेली Maruti Victoris? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

Maruti Victoris को सितंबर महीने में ही लॉन्च किया गया है. इसकी लॉन्चिंग के समय गाड़ी की इंट्रोडक्ट्री कीमत को सार्वजनिक किया गया था. आइए जीएसटी कटौती की डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में गाड़ियों की बिक्री की जाती है. कंपनी की तरफ से हाल ही में Maruti Victoris को लॉन्च किया गया है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अब जीएसटी दरों में बदलाव के बाद इस एसयूवी की कीमत में कोई अंतर आएगा या नहीं. यहां हम आपको सारी डिटेल्स देने जा रहे हैं.

Maruti Victoris को सितंबर महीने में ही लॉन्च किया गया है. इसकी लॉन्चिंग के समय गाड़ी की इंट्रोडक्ट्री कीमत को सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम की बात करें तो यह 19.98 लाख रुपय है.

क्या जीएसटी कटौती का पड़ेगा असर?

Maruti Victoris को 15 सितंबर को लॉन्च किया गया था. तब इसकी कीमत को जीएसटी की नई दरों के मुताबिक घोषित किया गया था. ऐसे में अब इसकी कीमत में जीएसटी के कारण कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. 

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

मारुति विक्टोरिस हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक जैसी मिड-साइज एसयूवी को टक्कर दे सकती है. जीएसटी कटौती के बाद हुंडई की कारों की कीमत में 2.4 लाख रुपये की कटौती देखने को मिल रही है.

वहीं हुंडई की सबसे पॉपुलर कार क्रेटा की कीमत में 38 हजार 311 रुपये की छूट दी जा रही है. इसके अलावा किआ सेल्टोस की कीमत में करीब 75 हजार रुपये कम किए गए हैं. इसके साथ ही होंडा एलिवेट 91 हजार रुपये तक सस्ती हो गई है. 

टक्कर देने वाली गाड़ियों के फीचर्स

Maruti Victoris में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है. वहीं Hyundai Creta पहले से ही ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और ब्लूलिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ऑफर करती है. इसके अलावा Seltos में हेड-अप डिस्प्ले, बोस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:-

नए GST स्लैब के बाद बदल गई Kawasaki बाइक्स की प्राइस लिस्ट, जानें TVS Apache की नई कीमत 

Published at : 23 Sep 2025 01:29 PM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Kia Seltos Honda Elevate GST Reforms 2025 Maruti Victoris
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
Advertisement

वीडियोज

I Love Muhammad Crisis Explained: कानपुर में I Love Muhammad से क्या है दिक्कत, क्या है पूरा विवाद?
Azam Khan Release: 23 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खान | Breaking
Poonam Pandey Mandodari Role: 'अतीत नहीं मर्यादा पर होगा फैसला', Ramleela कमेटी का बड़ा बयान
Delhi में नवरात्रि के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से 300 लोगों की तबीयत खराब
Prashant Kishor Allegations: 'सफाई दो या इस्तीफा दो', R.K. Singh ने PK आरोपों पर मांगा जवाब |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Azam Khan Release: जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कौन-कौन से मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
क्रिकेट
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
आमने-सामने हुए सचिन और राहुल द्रविड़ के बेटे, जानिए किसने मारी बाजी, कहां हुई भिड़ंत?
बॉलीवुड
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
'कुमार सानू ने प्रेग्नेंसी में टॉर्चर किया', एक्स बीवी ने महान सिंगर का सच बताया, अब बेटा बोला- 30 साल पहले पावर के दम पर...
हेल्थ
Tylenol During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
प्रेग्नेंसी में खा रही हैं टाइलेनॉल मेडिसिन तो पड़ सकता है उल्टा असर! डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया
नौकरी
Delhi Police Jobs 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती; ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget