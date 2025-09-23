GST कटौती के बाद क्या सस्ती मिल रही नई नवेली Maruti Victoris? इन गाड़ियों को देती है टक्कर

भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में गाड़ियों की बिक्री की जाती है. कंपनी की तरफ से हाल ही में Maruti Victoris को लॉन्च किया गया है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि अब जीएसटी दरों में बदलाव के बाद इस एसयूवी की कीमत में कोई अंतर आएगा या नहीं. यहां हम आपको सारी डिटेल्स देने जा रहे हैं.

Maruti Victoris को सितंबर महीने में ही लॉन्च किया गया है. इसकी लॉन्चिंग के समय गाड़ी की इंट्रोडक्ट्री कीमत को सार्वजनिक किया गया था, जिसके बाद गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 10.50 लाख रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्स-शोरूम की बात करें तो यह 19.98 लाख रुपय है.

क्या जीएसटी कटौती का पड़ेगा असर ?

Maruti Victoris को 15 सितंबर को लॉन्च किया गया था. तब इसकी कीमत को जीएसटी की नई दरों के मुताबिक घोषित किया गया था. ऐसे में अब इसकी कीमत में जीएसटी के कारण कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

किन गाड़ियों को देती है टक्कर?

मारुति विक्टोरिस हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, होंडा एलिवेट और स्कोडा कुशाक जैसी मिड-साइज एसयूवी को टक्कर दे सकती है. जीएसटी कटौती के बाद हुंडई की कारों की कीमत में 2.4 लाख रुपये की कटौती देखने को मिल रही है.

वहीं हुंडई की सबसे पॉपुलर कार क्रेटा की कीमत में 38 हजार 311 रुपये की छूट दी जा रही है. इसके अलावा किआ सेल्टोस की कीमत में करीब 75 हजार रुपये कम किए गए हैं. इसके साथ ही होंडा एलिवेट 91 हजार रुपये तक सस्ती हो गई है.

टक्कर देने वाली गाड़ियों के फीचर्स

Maruti Victoris में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी दी गई है. वहीं Hyundai Creta पहले से ही ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग और ब्लूलिंक कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ऑफर करती है. इसके अलावा Seltos में हेड-अप डिस्प्ले, बोस ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:-

नए GST स्लैब के बाद बदल गई Kawasaki बाइक्स की प्राइस लिस्ट, जानें TVS Apache की नई कीमत