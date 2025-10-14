हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिवाली GST कट के बाद कितनी सस्ती मिल रही Tata Punch? जानिए राइवल कारें

इस दिवाली GST कट के बाद कितनी सस्ती मिल रही Tata Punch? जानिए राइवल कारें

Tata Punch GST Cut: जीएसटी कट के बाद मोस्ट-सेलिंग टाटा पंच को अब पहले से खरीदना थोड़ा आसान हो गया है. आइए जानते हैं कि इस दिवाली आपको यह गाड़ी पहले से कितनी सस्ती मिल रही है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप दिवाली के मौके पर Tata Punch खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह मौका आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है. दरअसल, भारत की बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी Tata Punch अब सस्ती हो गई है. पहले इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,99,990 रुपये थी, लेकिन GST 2.0 के लागू होते ही कंपनी ने इसे घटाकर 5,49,990 कर दिया है. यानी अब ग्राहक सीधे तौर पर 50,000 की बचत कर पाएंगे. 

कैसे हैं फीचर्स और इंटीरियर? 

नई Tata Punch 2025 का इंटीरियर और भी प्रीमियम बना दिया गया है. इसमें लेदरेट-रैप्ड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ Tata का इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है. 10.2-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम अब वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट करता है. ड्राइवर के लिए 7-इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उपलब्ध है.

Tata Punch में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, ऑटोमैटिक हेडलैंप्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल हैं. इसके साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट और कीलेस एंट्री इसे और कंफर्टेबल बनाते हैं. टॉप वेरिएंट्स में टच-एंड-टॉगल ऑडियो कंट्रोल्स और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है. #

कितनी सेफ है Tata Punch? 

Tata Punch को Global NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिससे यह अपने सेगमेंट की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में शामिल हो गई है. इसके फेसलिफ्ट मॉडल में अब 6 एयरबैग्स, ABS और EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं. 

गाड़ी का इंजन और माइलेज

नई Tata Punch में 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो 87 bhp पावर और 115 Nm टॉर्क जनरेट करता है. वहीं इसका CNG वेरिएंट 72 bhp और 103 Nm टॉर्क देता है. ये कार मैन्युअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों विकल्पों में आती है. पेट्रोल वेरिएंट 20.09 kmpl का माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट 26.99 km/kg की बेहतरीन माइलेज ऑफर करता है.

राइवल कारें कितनी सस्ती हुईं? 

Tata Punch की सीधी टक्कर Hyundai Exter और Maruti Suzuki Ignis से होती है. इसके अलावा, ये SUV Tata Altroz, Tata Tiago और Renault Kiger जैसी गाड़ियों को भी कड़ी टक्कर देती है. हाल ही में GST कटौती के बाद Hyundai Exter की कीमत में 31,000 से 86,000 तक और Maruti Ignis की कीमत में 50,000 से 70,000 तक कमी आई है. यानी ग्राहकों के पास इस समय किफायती और फीचर-लोडेड कारें खरीदने के कई बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं.

Published at : 14 Oct 2025 10:49 AM (IST)
Tata Punch Tata Punch Price GST Reforms 2025 Tata Punch GST Cut
