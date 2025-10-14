हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
September 2025 में ग्राहकों को रास नहीं आई ये 5 गाड़ियां, शोरूम पर खा रही हैं धूल! नहीं मिला एक भी खरीदार

September 2025 में ग्राहकों को रास नहीं आई ये 5 गाड़ियां, शोरूम पर खा रही हैं धूल! नहीं मिला एक भी खरीदार

Car Sales September 2025: सितंबर 2025 में कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियां एक भी ग्राहक नहीं जुटा पाईं. आइए जानें किन 5 कारों की बिक्री शून्य रही और क्यों ये मॉडल ग्राहकों को पसंद नहीं आए.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 14 Oct 2025 10:31 AM (IST)
सितंबर 2025 का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मिला-जुला साबित हुआ. जहां एक ओर GST दरों में कमी से कारों की कीमतें घटीं और बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, वहीं दूसरी ओर कुछ कारें ऐसी भी रहीं जिन्हें पूरे महीने एक भी ग्राहक नहीं मिला. Maruti Suzuki, Kia, Nissan और Citroen जैसी दिग्गज कंपनियों की ये गाड़ियाँ ग्राहकों का ध्यान खींचने में पूरी तरह नाकाम रहीं. आइए जानते हैं वे 5 मॉडल्स जो सितंबर में डीलरशिप्स पर बिना खरीदार के खड़े रहे.

Kia EV6 

  • Kia India ने मार्च 2025 में अपनी EV6 Facelift लॉन्च की थी, जिसकी कीमत 65.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई थी. यह इलेक्ट्रिक SUV भारत में CBU रूट से इंपोर्ट की जाती है, यानी इसे सीधे विदेश से लाया जाता है. कंपनी ने इस मॉडल पर भारी डिस्काउंट दिए, लेकिन इसकी हाई प्राइस और केवल एक AWD वेरिएंट होने की वजह से ग्राहकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई. तकनीकी रूप से यह कार बेहतरीन है, लेकिन फिर भी सितंबर में इसकी बिक्री शून्य रही.

Maruti Suzuki Ciaz

  • Maruti Suzuki ने मार्च 2025 में Ciaz का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन डीलरशिप्स पर इसका कुछ स्टॉक अब भी मौजूद था. सितंबर में इस कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी. 2014 में लॉन्च और 2018 में फेसलिफ्ट के बाद, यह सेडान धीरे-धीरे पॉपुलेरिटी खोती गई. भारत में सेडान की मांग में गिरावट और नए मॉडलों की कमी के चलते Maruti ने इसे डिस्कंटीन्यू कर दिया.

Nissan X-Trail 

  • Nissan X-Trail को अगस्त 2024 में 49.92 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था. ये SUV भी CBU यूनिट के तौर पर लाई जाती है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है. हाई प्राइस और सीमित नेटवर्क के कारण यह कार भारतीय ग्राहकों को पसंद नहीं आई. सितंबर 2025 में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी, जबकि कंपनी ने भारत में केवल 150 यूनिट्स ही इंपोर्ट की थीं. 20 लाख तक की भारी छूट के बावजूद यह मॉडल बाजार में असफल रहा.

Kia EV9 

  • Kia EV9 को अक्टूबर 2024 में 1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया था. 99.9kWh की बैटरी और 561 किलोमीटर की रेंज देने के बावजूद, इस इलेक्ट्रिक SUV ने बिक्री के मामले में उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस प्राइस सेगमेंट में भारतीय ग्राहक आमतौर पर Mercedes-Benz, BMW और Audi जैसी लग्जरी ब्रांड्स को तरजीह देते हैं. नतीजा ये हुआ कि सितंबर में Kia EV9 की एक भी बिक्री नहीं हुई.

Citroen C5 Aircross

  • Citroen C5 Aircross को अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था. शुरुआती दिनों में इस SUV ने अपने स्टाइलिश डिजाइन और कम्फर्ट फीचर्स से लोगों का ध्यान खींचा था, लेकिन समय के साथ इसकी बिक्री घटती गई. Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी मजबूत प्रतिस्पर्धी SUVs के सामने Citroen C5 Aircross टिक नहीं पाई. कंपनी के सीमित सर्विस नेटवर्क और फीचर्स की कमी ने इसकी स्थिति और कमजोर कर दी, जिसके चलते सितंबर 2025 में इसकी बिक्री पूरी तरह ठप रही.

Published at : 14 Oct 2025 10:31 AM (IST)
Tags :
Citroen C5 Aircross Kia EV6 Maruti Suzuki Ciaz Kia EV9 Nissan X-TRAIL
