सितंबर 2025 का महीना भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए मिला-जुला साबित हुआ. जहां एक ओर GST दरों में कमी से कारों की कीमतें घटीं और बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई, वहीं दूसरी ओर कुछ कारें ऐसी भी रहीं जिन्हें पूरे महीने एक भी ग्राहक नहीं मिला. Maruti Suzuki, Kia, Nissan और Citroen जैसी दिग्गज कंपनियों की ये गाड़ियाँ ग्राहकों का ध्यान खींचने में पूरी तरह नाकाम रहीं. आइए जानते हैं वे 5 मॉडल्स जो सितंबर में डीलरशिप्स पर बिना खरीदार के खड़े रहे.

Kia EV6

Kia India ने मार्च 2025 में अपनी EV6 Facelift लॉन्च की थी, जिसकी कीमत 65.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई थी. यह इलेक्ट्रिक SUV भारत में CBU रूट से इंपोर्ट की जाती है, यानी इसे सीधे विदेश से लाया जाता है. कंपनी ने इस मॉडल पर भारी डिस्काउंट दिए, लेकिन इसकी हाई प्राइस और केवल एक AWD वेरिएंट होने की वजह से ग्राहकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई. तकनीकी रूप से यह कार बेहतरीन है, लेकिन फिर भी सितंबर में इसकी बिक्री शून्य रही.

Maruti Suzuki Ciaz

Maruti Suzuki ने मार्च 2025 में Ciaz का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, लेकिन डीलरशिप्स पर इसका कुछ स्टॉक अब भी मौजूद था. सितंबर में इस कार की एक भी यूनिट नहीं बिकी. 2014 में लॉन्च और 2018 में फेसलिफ्ट के बाद, यह सेडान धीरे-धीरे पॉपुलेरिटी खोती गई. भारत में सेडान की मांग में गिरावट और नए मॉडलों की कमी के चलते Maruti ने इसे डिस्कंटीन्यू कर दिया.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail को अगस्त 2024 में 49.92 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था. ये SUV भी CBU यूनिट के तौर पर लाई जाती है, जिससे इसकी कीमत और बढ़ जाती है. हाई प्राइस और सीमित नेटवर्क के कारण यह कार भारतीय ग्राहकों को पसंद नहीं आई. सितंबर 2025 में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी, जबकि कंपनी ने भारत में केवल 150 यूनिट्स ही इंपोर्ट की थीं. 20 लाख तक की भारी छूट के बावजूद यह मॉडल बाजार में असफल रहा.

Kia EV9

Kia EV9 को अक्टूबर 2024 में 1.30 करोड़ (एक्स-शोरूम) की कीमत पर भारत में लॉन्च किया गया था. 99.9kWh की बैटरी और 561 किलोमीटर की रेंज देने के बावजूद, इस इलेक्ट्रिक SUV ने बिक्री के मामले में उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इस प्राइस सेगमेंट में भारतीय ग्राहक आमतौर पर Mercedes-Benz, BMW और Audi जैसी लग्जरी ब्रांड्स को तरजीह देते हैं. नतीजा ये हुआ कि सितंबर में Kia EV9 की एक भी बिक्री नहीं हुई.

Citroen C5 Aircross