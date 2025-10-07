इस दिवाली 1.14 लाख रुपये से सस्ती मिल रही Hyundai Aura, मारुति डिजायर को देती है टक्कर

इंडियन मार्केट के सेडान सेगमेंट में Hyundai Aura मारुति डिजायर को कड़ी टक्कर देती है. ये डिजायर के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. पिछले कुछ महीने में ऑरा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. जीएसटी 2.0 के बाद इस गाड़ी की कीमत में 76 हजार 316 रुपये की कटौती की गई है. इससे अब कार को खरीदना और आसान हो गया है.

अब Hyundai Aura की शुरुआती कीमत सिर्फ 5.98 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा कंपनी इस कार पर 38 हजार रुपये तक के बेनेफिट भी दे रही है. इस तरह कुल मिलाकर दिवाली के मौके पर करीब 1.14 लाख रुपये तक के फायदे दिए जा सकते हैं.

Hyundai Aura की कितनी है कीमत?

Hyundai Aura की शुरुआती कीमत E वैरिएंट के लिए 6.54 लाख रुपये थी, जो जीएसटी 2.0 से 55 हजार 780 रुपये घटकर 5.98 रुपये रह गई है. वहीं Aura के SX+ वैरिएंट पर सबसे ज्यादा कटौती की गई है. पहले इसकी कीमत 8,94,900 रुपये थी, जो अब 8,18,584 रुपये हो गई है. अब इस गाड़ी की कीमत में 76 हजार 316 रुपये की कटौती की गई है.

दूसरी ओर, Maruti Dzire की बात की जाए तो इसकी कीमत अब 6.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो चुकी है. इसकी कीमत में 87 हजार 700 रुपये तक की कटौती की गई है. यह गाड़ी GNCAP सेफ्टी रेटिंग, प्रैक्टिकैलिटी और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. ऐसे में यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन गई है.

Honda Amaze की कीमतें भी हुई कम

इसके अलावा होंडा अमेज सेडान की नई कीमतें अब वैरिएंट के हिसाब से अलग हैं. सेकेंड जेनरेशन अमेज की कीमत में 72 हजार 800 रुपये तक की कटौती की गई है. इसके अलावा 3rd जेनरेशन अमेज की कीमत में 95 हजार 500 रुपये तक की कटौती की गई है.

