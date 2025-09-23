हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पहले से अब कितनी सस्ती मिल रही Maruti Alto K10 और Renault Kwid? जानिए GST कटौती का असर

पहले से अब कितनी सस्ती मिल रही Maruti Alto K10 और Renault Kwid? जानिए GST कटौती का असर

GST Reforms 2025: अगर आप Maruti Alto K10 और Renault Kwid में से कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन-सी गाड़ी आपको सस्ती मिलने वाली है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Sep 2025 03:40 PM (IST)
देशभर में नया जीएसटी स्लैब लागू हो गया है. ऐसे में लोगों के लिए अब कार खरीदना पहले से थोड़ा आसान हो गया है. नए जीएसटी स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल से कम इंजन और 4 मीटर से छोटी कारों पर लगने वाले जीएसटी को कम कर दिया गया है. पहले इन गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगता था, जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है. ऐसे में अगर आप Maruti Alto K10 और Renault Kwid में से कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन-सी गाड़ी आपको सस्ती मिलने वाली है?

अगर आप Maruti Alto K10 खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसका CNG वर्जन VXI (O) आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बचत मिलेगी. वहीं पेट्रोल वैरिएंट्स में भी 35,000 से 44,000 रुपये तक की कटौती होगी. कम बजट वालों के लिए Std और LXi वैरिएंट अब और भी किफायती हो गए हैं. वहीं Renault Kwid की बात करें तो इसके 1.0 पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट RXT पर सबसे ज्यादा 55 हजार 95 रुपये की कटौती की जाएगी.

Renault Kwid के फीचर्स

रेनॉल्ट क्विड में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आठ-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फोर वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 14-इंच के व्हील्स मिलते हैं. साथ ही इसमें कीलेस एंट्री, मैनुअल एसी और इलेक्ट्रिक ओआरवीएम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल स्टार्ट असिस्ट (HSA), ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Alto K10 में मिलते हैं ये फीचर्स

इसके अलावा मारुति ऑल्टो K10 में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कीलेस एंट्री और एक डिजिटलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें सेफ्टी फीचर्स के तौर पर डुअल एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस और रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं.

GST घटते ही कारों की ताबड़तोड़ बिक्री! पहले ही दिन Maruti, Hyundai और Tata ने बेची इतनी गाड़ियां 

 

Published at : 23 Sep 2025 03:40 PM (IST)
Renault Kwid Maruti Alto K10 GST Reforms 2025 Maruti Alto K10 Vs Renault Kwid
