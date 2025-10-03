हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोजीएसटी कटौती के बाद सिर्फ 5 लाख रुपये के अंदर मिल रही ये कारें, लिस्ट में ये नाम शामिल

जीएसटी कटौती के बाद सिर्फ 5 लाख रुपये के अंदर मिल रही ये कारें, लिस्ट में ये नाम शामिल

Best Budget Cars: अगर आप इस दिवाली पर कोई सस्ती कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां हम आपको कुछ गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि ये गाड़ियां अब कितनी सस्ती मिल रही हैं?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी तक कर दी है, जिसके चलते कई लोकप्रिय हैचबैक और एंट्री-लेवल कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आप कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 5 लाख रुपये तक है तो ये कारें आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं. आइए इन कारों की कीमत, माइलेज और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Maruti Alto K10

मारुति ऑल्टो उन लोगों के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है, जो कम बजट में अच्छी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत अब 3.70 लाख रुपये से शुरू होकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है. ऑल्टो में 998cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. ऑल्टो को आप सीएनजी में भी खरीद सकते हैं.

Tata Tiago

दूसरी कार टाटा टियागो है, जो कि स्टाइलिश लुक और सेफ्टी फीचर्स के तौर पर जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से लेकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है. इस गाड़ी में 1199cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 19-23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. इसके अलावा खास बात यह है कि गाड़ी को 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग हासिल है.

Maruti S-Presso

तीसरी गाड़ी Maruti Suzuki S-Presso देश की सबसे सस्ती कार है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये से लेकर 5.25 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 998cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर करता है.

Renault Kwid

चौथी कार Renault Kwid है, जो कि SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आती है. इसकी कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होकर 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच है. गाड़ी में 999cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 21-22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है.

Maruti WagonR

मारुति वैगनआर स्पेस और कम्फर्ट के लिए बेस्ट मानी जाती है. ये गाड़ी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक भी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 6.95 लाख रुपये के बीच है.

यह भी पढ़ें:-

Hero vs Honda: जीएसटी कटौती के बाद किस कंपनी की बाइक्स ज्यादा बिकी? जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट

Published at : 03 Oct 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
Renault Kwid Maruti Alto K10 Maruti S-Presso Best Budget Cars Maruti WagonR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

American Shutdown का असर भारी पड़ेगा! भारत भी अछूता नहीं | ABPLIVE
UP On High Alert: Bareilly छावनी में तब्दील, Drone से निगरानी, 48 घंटे Internet बंद
Cough Syrup Deaths: MP-Rajasthan में 11 मासूमों की मौत, सिस्टम पर सवाल!
Bareilly Jumma Security: बरेली में हाई अलर्ट, 8500 पुलिस बल तैनात, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती
OOPS! Asim Munir की हुई ऐसी बेइज्जती कि...कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
पुतिन ने ट्रंप पर लगाए डबल स्टैंडर्ड्स के आरोप, बोले- भारत पर टैरिफ लगा रहे और खुद हमसे खरीदते हैं...
गुजरात
Gujarat Politics: कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
कौन हैं जगदीश विश्वकर्मा? जिनपर बीजेपी ने गुजरात में लगाया दांव, टूट जाएगा कांग्रेस का समीकरण!
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
स्पोर्ट्स
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? यहां जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन
फैट से कैसे फिट हुईं अंशुला कपूर? जानें- अर्जुन कपूर की बहन का कंप्लीट डाइट प्लान
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
शिक्षा
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
अब इस सब्जेक्ट में नहीं कर सकेंगे डिस्टेंस से पढ़ाई, UGC ने अपनाया कड़ा रुख, लाखों स्टूडेंट्स पर पड़ेगा असर
जनरल नॉलेज
Asia Cup 2025 Match Fee: एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
एशिया कप में हारिस रऊफ को कितनी मिली थी फीस, SKY से कम थी या ज्यादा?
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget