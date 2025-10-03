जीएसटी कटौती के बाद सिर्फ 5 लाख रुपये के अंदर मिल रही ये कारें, लिस्ट में ये नाम शामिल

सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी तक कर दी है, जिसके चलते कई लोकप्रिय हैचबैक और एंट्री-लेवल कारें पहले से ज्यादा किफायती हो गई हैं. अगर आप कोई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 5 लाख रुपये तक है तो ये कारें आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती हैं. आइए इन कारों की कीमत, माइलेज और खासियत के बारे में जान लेते हैं.

Maruti Alto K10

मारुति ऑल्टो उन लोगों के लिए परफेक्ट साबित हो सकती है, जो कम बजट में अच्छी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं. इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत अब 3.70 लाख रुपये से शुरू होकर 5.45 लाख रुपये तक जाती है. ऑल्टो में 998cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 24.4 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. ऑल्टो को आप सीएनजी में भी खरीद सकते हैं.

Tata Tiago

दूसरी कार टाटा टियागो है, जो कि स्टाइलिश लुक और सेफ्टी फीचर्स के तौर पर जानी जाती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से लेकर 7.82 लाख रुपये तक जाती है. इस गाड़ी में 1199cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 19-23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देता है. इसके अलावा खास बात यह है कि गाड़ी को 4-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग हासिल है.

Maruti S-Presso

तीसरी गाड़ी Maruti Suzuki S-Presso देश की सबसे सस्ती कार है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.50 लाख रुपये से लेकर 5.25 लाख रुपये तक जाती है. इसमें 998cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 24 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ऑफर करता है.

Renault Kwid

चौथी कार Renault Kwid है, जो कि SUV-इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ आती है. इसकी कीमत 4.30 लाख रुपये से शुरू होकर 6 लाख रुपये एक्स-शोरूम के बीच है. गाड़ी में 999cc पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 21-22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है.

Maruti WagonR

मारुति वैगनआर स्पेस और कम्फर्ट के लिए बेस्ट मानी जाती है. ये गाड़ी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली हैचबैक भी है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.99 लाख रुपये से शुरू होकर 6.95 लाख रुपये के बीच है.

यह भी पढ़ें:-

Hero vs Honda: जीएसटी कटौती के बाद किस कंपनी की बाइक्स ज्यादा बिकी? जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट