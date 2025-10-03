Hero vs Honda: जीएसटी कटौती के बाद किस कंपनी की बाइक्स ज्यादा बिकी? जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHero vs Honda: जीएसटी कटौती के बाद किस कंपनी की बाइक्स ज्यादा बिकी? जानिए पूरी सेल्स रिपोर्ट

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 02:09 PM (IST)
देश की दो सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के लिए सितंबर 2025 महीना खास रहा. जीएसटी कटौती के बाद दोनों ने ही मोटरसाइकिल और स्कूटर बेचने के रिकॉर्ड बनाए.

Hero MotoCorp ने कुल 6.87 लाख यूनिट्स बेचीं, वहीं होंडा ने 5.68 लाख गाड़ियां बेची. हीरो मोटोकॉर्प ने पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस साल सितंबर में 8 फीसदी की सालाना ग्रोथ की. वहीं होंडा मोटरसाइकिल ने बिक्री में 6 फीसदी की मंथली ग्रोथ दर्ज की है.

Hero MotoCorp ने किया बड़ा मुकाम हासिल

इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यह 12.5 करोड़ दोपहिया वाहनों का कुल उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है. पिछले फेस्टिव सीजन से अब तक कंपनी ने 12 नए स्कूटर और बाइक लॉन्च की हैं. कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 40 हजार यूनिट्स का निर्यात किया गया.

कितनी बाइक्स हुईं एक्सपोर्ट? 

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने सिंतबर 2025 में अपनी बिक्री में अच्छी रफ्तार हासिल की है. कुल 5.68 लाख यूनिट्स की बिक्री में 5.05 लाख यूनिट्स भारत के घरेलू बाजार में बेची गईं. इसके अलावा 62 हजार 471 यूनिट्स एक्सपोर्ट की गईं.

जीएसटी कटौती के बाद कंपनी की सेल में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं Hero Splendor कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक बन गई है. इसके साथ ही हीरो एचएफ डीलक्स और Passion की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई

Hero Splendor Plus पहले 28% GST के साथ 80,166 में मिल रही थी. अब टैक्स घटकर 18% हो गया है. ग्राहक इस बाइक को अब सिर्फ 73 हजार 764 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. यानी इस पॉपुलर बाइक पर 6 हजार 402 रुपये का सीधा फायदा मिल रहा है.

हीरो स्प्लेंडर प्लस का माइलेज

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

GST कटौती के बाद 73,764 रुपये रह गई Hero Splendor की कीमत, बिक्री में सबको छोड़ा पीछे

Published at : 03 Oct 2025 02:09 PM (IST)
Hero Motocorp Honda Shine Hero Splendor Hero Vs Honda
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
विश्व
Donald Trump Tariff: ट्रंप के टैरिफ से जुड़े गलत फैसलों के बीच दुनिया के दिग्गज निवेशकों का ऐलान! कहा- 'खरीद लो सोना-चांदी क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पोस्टर ने मचाई हलचल, राहुल गांधी को बताया राम और...
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
सोनम कपूर की 10 तस्वीरें: सेकेंड प्रेगनेंसी रूमर्स के बीच एक्ट्रेस ने स्कर्ट-टॉप आउफिट में लूटी महफिल, फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट इंस्पिरेशन
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
