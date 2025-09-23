Hero Splendor या TVS Sport, जीएसटी कटौती के बाद अब कौन-सी बाइक मिल रही सस्ती?

जीएसटी कटौती का फायदा टू-व्हीलर्स पर भी देखने को मिल रहा है. देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक Hero Splendor का लेटेस्ट वेरिएंट XTEC Disc Brake अब पहले से ज्यादा सस्ता हो गया है. वहीं टीवीएस की अफॉर्डेबल बाइक Sport को भी जीएसटी कटौती के बाद सस्ता कर दिया गया है. ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद सस्ती मिलने वाली है?

क्या है Hero Splendor+ XTEC वेरिएंट की कीमत?

जीएसटी कटौती के बाद Hero Splendor+ XTEC डिस्क ब्रेक की कीमत 80 हजार 471 रुपये एक्स शोरूम है, हालांकि इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट की कीमत थोड़ी कम है. दिल्ली में इस बाइक की ऑन-रोड कीमत 95 हजार रुपये के करीब है.

TVS Sport की कीमत इतनी

टीवीएस स्पोर्ट बाइक किफायती कीमत और बेहतरीन माइलेज के लिए जानी जाती है. नई जीएसटी दर के बाद इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत अब 55 हजार 266 रुपये हो गई है. स्पोर्ट की ऑन-रोड कीमत दिल्ली में 66 हजार 434 रुपये के करीब है. इसमें आरटीओ फीस, इंश्योरेंस और बाकी चार्जेस शामिल हैं. हालांकि कीमत शहर और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

Hero Splendor Plus का इंजन

Hero Splendor Plus में 97.2cc BS6 Phase-2 OBD2B कंप्लायंट एयर-कूल्ड इंजन मिलता है. यह इंजन 8.02 PS पावर और 8.05 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 4-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. इसकी टॉप स्पीड करीब 87 kmph है. सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. यह बाइक 70–80 kmpl का माइलेज देती है, जिससे यह अब भी भारत की सबसे फ्यूल-एफिशिएंट कम्यूटर बाइक बनी हुई है.

TVS Sport का इंजन और स्पीड

टीवीएस स्पोर्ट में 109.7 cc सिंगल-सिलेडर, 4-स्ट्रोक, फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिलता है, जो 8.18 बीएचपी की पावर और 8.7 Nm टॉर्क जेनरेट करता है. इसके साथ 4-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स की सुविधा मिलती है. बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है.

