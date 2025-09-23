Hyundai Aura या Maruti Dzire, कौन-सी सेडान GST कटौती के बाद मिल रही सस्ती? जानिए डिटेल्स
GST Reforms 2025: अगर आप जीएसटी कटौती के बाद हुंडई ऑरा और मारुति डिजायर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए जानना जरूरी है कि इनमें से कौन-सी सेडान सस्ती मिलेगी?
कल यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हुए जीएसटी 2.0 ने सेडान सेगमेंट में कई बदलाव कर दिए हैं. जीएसटी कटौती के बाद सब-कॉम्पैक्ट सेडान न सिर्फ ज्यादा किफायती हो गई है, बल्कि इस फेस्टिव सीजन में गाड़ी की सेल्स में जबरदस्त उछाल मिलने की उम्मीद है. पहले 28 फीसदी टैक्स लगता था, जिसके बाद अब ये सिर्फ 18 फीसदी हो गया है. ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी सेडान कारें सस्ती हुई हैं.
GST कटौती के बाद मारुति डिजायर की कीमत अब 6.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम हो चुकी है. इसकी कीमत में 87 हजार 700 रुपये तक की कटौती की गई है. यह गाड़ी GNCAP सेफ्टी रेटिंग, प्रैक्टिकैलिटी और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है. ऐसे में यह गाड़ी अब पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन गई है.
हुंडई ऑरा हुई इतनी सस्ती
Hyundai Aura जो कि बजट फ्रेंडली फैमिली सेडान की नई कीमत 7.74 लाख रुपये एक्स-शोरूम से शुरू होती है. ऐसे में इस गाड़ी की कीमत 76 हजार 316 रुपये कम कर दी गई है.
Honda Amaze की कीमत में इतनी कटौती
इसके अलावा तीसरी सेडान आपके लिए होंडा अमेज भी हो सकती है, जिसकी नई कीमतें वैरिएंट के हिसाब से अलग हैं. सेकेंड जेनरेशन अमेज की कीमत में 72 हजार 800 रुपये तक की कटौती की गई है. इसके अलावा 3rd जेनरेशन अमेज की कीमत में 95 हजार 500 रुपये तक की कटौती की गई है.
वाहनों को मिल रहा 18 फीसदी जीएसटी का फायदा
कारों के नए जीएसटी नियम के तहत, 4 मीटर से कम लंबाई वाली 1200 सीसी से कम पेट्रोल कारें और 1500 सीसी से कम डीजल कारों पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगाई जाएगी, जो कि पहले ये 28 फीसदी जीएसटी के दायरे में आते थे. इसके अलावा अब लग्जरी कारें केवल 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगी और इन पर कोई सेस नहीं लगेगा. पहले लग्जरी कारों पर 28 फीसदी जीएसटी और 22 परसेंट सेस लगता था, जो कि अब टोटल 40 फीसदी हो गया है.
