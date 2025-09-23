हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोRenault Kwid का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, सिर्फ 500 यूनिट्स की होगी बिक्री, जानिए कीमत

Renault Kwid का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, सिर्फ 500 यूनिट्स की होगी बिक्री, जानिए कीमत

Renault India ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Kwid के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए इसका 10वां एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. इस एडिशन की सिर्फ 500 यूनिट्स की बिक्री की जाएगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Sep 2025 01:32 PM (IST)
Renault India ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Kwid के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इसका 10वीं एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. इस लिमिटेड एडिशन की केवल 500 यूनिट्स बेची जाएंगी और इसे Techno वेरिएंट पर आधारित किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.25 लाख (MT) और 5.50 लाख (AMT) रखी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

नए कलर और डिजाइन

  • स्पेशल एडिशन Kwid को दो नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है – ब्लैक रूफ के साथ फियरी रेड और ब्लैक रूफ के साथ शैडो ग्रे. इसके अलावा इसमें ब्लैक फ्लेक्स व्हील्स, डोर और C-पिलर पर एनिवर्सरी डीकल्स और येलो ग्रिल इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे और स्टाइलिश लुक देते हैं. दिलचस्प बात ये है कि Kwid अब भारत की सबसे किफायती डुअल-टोन कार बन गई है.

केबिन में स्पेशल टच

  • इंटीरियर को भी खास बनाने के लिए इसमें 10वीं सालगिरह थीम वाली सीटें, येलो एक्सेंट्स, और प्रीमियम डिटेलिंग दी गई है. इसके साथ ही इसमें लेदरट स्टीयरिंग व्हील (मस्टर्ड स्टिचिंग के साथ), प्रीमियम इन्फोटेनमेंट सराउंड, डोर ट्रिम्स पर येलो टच, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स और पडल लैंप्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. ये अपडेट इसे और ज्यादा प्रीमियम और यूथफुल फील कराते हैं.

सेफ्टी में बड़ा अपडेट

  • रेनो ने इस मौके पर क्विड की सेफ्टी को भी बेहतर किया है. अब इसके सभी वेरिएंट्स में सभी सीट्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं. वहीं, Climber वेरिएंट को अब 6 एयरबैग्स के साथ और भी सुरक्षित बना दिया गया है.

वेरिएंट्स और नई कीमत

  • कंपनी ने क्विड के वेरिएंट्स के नाम भी अपडेट किए हैं. अब ये तीन वेरिएंट्स-Evolution (पहले RXL), Techno (पहले RXT) और Climber में आती है. नई क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.25 लाख है, जबकि इसका AMT वेरिएंट अब भी भारत की सबसे किफायती ऑटोमैटिक कारों में से एक है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख से शुरू होती है.

कंपनी की उम्मीदें

  • Renault India के MD वेंकटराम ममिल्लापल्ले ने लॉन्च पर कहा कि Kwid ने भारत में कंपनी की शुरुआत को नई दिशा दी. इसने इनोवेशन, किफायती कीमत और 95% से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ एंट्री-लेवल सेगमेंट को बदलकर रख दिया. उन्होंने कहा कि 10वीं सालगिरह एडिशन सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल के भरोसे और कंपनी की प्रतिबद्धता का जश्न है.

Published at : 23 Sep 2025 01:32 PM (IST)
