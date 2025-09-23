एक्सप्लोरर
Renault Kwid का 10th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च, सिर्फ 500 यूनिट्स की होगी बिक्री, जानिए कीमत
Renault India ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Kwid के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए इसका 10वां एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. इस एडिशन की सिर्फ 500 यूनिट्स की बिक्री की जाएगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.
Renault India ने अपनी पॉपुलर हैचबैक Kwid के 10 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए इसका 10वीं एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. इस लिमिटेड एडिशन की केवल 500 यूनिट्स बेची जाएंगी और इसे Techno वेरिएंट पर आधारित किया गया है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 5.25 लाख (MT) और 5.50 लाख (AMT) रखी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.
नए कलर और डिजाइन
- स्पेशल एडिशन Kwid को दो नए डुअल-टोन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है – ब्लैक रूफ के साथ फियरी रेड और ब्लैक रूफ के साथ शैडो ग्रे. इसके अलावा इसमें ब्लैक फ्लेक्स व्हील्स, डोर और C-पिलर पर एनिवर्सरी डीकल्स और येलो ग्रिल इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे और स्टाइलिश लुक देते हैं. दिलचस्प बात ये है कि Kwid अब भारत की सबसे किफायती डुअल-टोन कार बन गई है.
केबिन में स्पेशल टच
- इंटीरियर को भी खास बनाने के लिए इसमें 10वीं सालगिरह थीम वाली सीटें, येलो एक्सेंट्स, और प्रीमियम डिटेलिंग दी गई है. इसके साथ ही इसमें लेदरट स्टीयरिंग व्हील (मस्टर्ड स्टिचिंग के साथ), प्रीमियम इन्फोटेनमेंट सराउंड, डोर ट्रिम्स पर येलो टच, इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स और पडल लैंप्स जैसे फीचर्स शामिल हैं. ये अपडेट इसे और ज्यादा प्रीमियम और यूथफुल फील कराते हैं.
सेफ्टी में बड़ा अपडेट
- रेनो ने इस मौके पर क्विड की सेफ्टी को भी बेहतर किया है. अब इसके सभी वेरिएंट्स में सभी सीट्स के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट्स दिए गए हैं. वहीं, Climber वेरिएंट को अब 6 एयरबैग्स के साथ और भी सुरक्षित बना दिया गया है.
वेरिएंट्स और नई कीमत
- कंपनी ने क्विड के वेरिएंट्स के नाम भी अपडेट किए हैं. अब ये तीन वेरिएंट्स-Evolution (पहले RXL), Techno (पहले RXT) और Climber में आती है. नई क्विड की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.25 लाख है, जबकि इसका AMT वेरिएंट अब भी भारत की सबसे किफायती ऑटोमैटिक कारों में से एक है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख से शुरू होती है.
कंपनी की उम्मीदें
- Renault India के MD वेंकटराम ममिल्लापल्ले ने लॉन्च पर कहा कि Kwid ने भारत में कंपनी की शुरुआत को नई दिशा दी. इसने इनोवेशन, किफायती कीमत और 95% से ज्यादा लोकल पार्ट्स के साथ एंट्री-लेवल सेगमेंट को बदलकर रख दिया. उन्होंने कहा कि 10वीं सालगिरह एडिशन सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल के भरोसे और कंपनी की प्रतिबद्धता का जश्न है.
ये भी पढ़ें: Hyundai Aura या Maruti Dzire, कौन-सी सेडान GST कटौती के बाद मिल रही सस्ती? जानिए डिटेल्स
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जमीन हड़पने से लेकर बकरी चोरी तक, आजम खान पर दर्ज थे कई मुकदमे, 23 महीनों बाद हुए रिहा
महाराष्ट्र
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों पर शरद पवार का बड़ा बयान, कहा- 'ये अच्छा नहीं की...'
विश्व
'हमें देते हैं यातनाएं और कभी-कभी जले हुए शव...' सिंधी नेता ने खोली पाकिस्तान सरकार की पोल, UNGA में होगी चर्चा?
स्पोर्ट्स
भारत के सबसे सफल T20I कप्तान कौन? जानिए किसने सबसे ज्यादा मैचों में टीम इंडिया की कमान संभाली
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL