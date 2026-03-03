EV सेगमेंट में बड़ा उलटफेर: Greaves ने OLA को पछाड़ टॉप 5 में बनाई जगह, देखें सेल्स रिपोर्ट

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में फरवरी 2026 में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिक्री के मामले में पांचवां स्थान हासिल कर लिया है. कंपनी ने फरवरी 2026 महीने में कुल 4,478 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे, जबकि इसी दौरान ओला इलेक्ट्रिक केवल 3,891 यूनिट ही बेच पाई. इस तरह ग्रीव्स ने ओला को पीछे छोड़ते हुए बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

फरवरी 2026 में बदला बाजार का रुख

दरअसल, पूरे साल की कुल बिक्री में ओला इलेक्ट्रिक अभी भी आगे है, लेकिन फरवरी 2026 का महीना उसके लिए पिछले चार सालों में सबसे कमजोर साबित हुआ. वहीं दूसरी ओर, ग्रीव्स इलेक्ट्रिक की मांग तेजी से बढ़ी है. साल 2026 के पहले दो महीनों में ही कंपनी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 33 प्रतिशत तक बढ़ गई है. यह बढ़ोतरी बताती है कि ग्राहक अब नए विकल्पों की तरफ रुख कर रहे हैं और भरोसेमंद ब्रांड को चुन रहे हैं.

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की टॉप 5 कंपनियां

इस समय देश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बेचने वाली टॉप 5 कंपनियों में TVS, Bajaj, Ather, Hero Vida और GEM शामिल हैं. ग्रीव्स इलेक्ट्रिक भी तेजी से आगे बढ़ रही है और उसने 2024 की मंदी के बाद मजबूत वापसी की है. कंपनी का लक्ष्य मार्च के अंत तक 2,75,000 गाड़ियां बेचने का है, जो उसके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है.

भविष्य की तैयारी और नए प्लान

अपनी बढ़ती रफ्तार को बनाए रखने के लिए कंपनी ने बड़े ऐलान किए हैं. ग्रीव्स साल 2027 में अपनी छठी पीढ़ी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. यह स्कूटर खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया जाएगा जो अभी 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले पेट्रोल स्कूटर चला रहे हैं. कंपनी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की ओर लाना है. फिलहाल कंपनी के पास अलग-अलग बजट में स्कूटर मौजूद हैं. सबसे सस्ता मॉडल Reo 80 है, जिसकी कीमत लगभग ₹59,900 बताई जाती है. इसके अलावा Ampere Nexus भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत करीब 1,19,900 है. इन विकल्पों के साथ ग्रीव्स इलेक्ट्रिक हर वर्ग के ग्राहकों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है.