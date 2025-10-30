हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल की झंझट अब खत्म! इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ आई Fronx Flex Fuel, जानें फीचर्स और कीमत

पेट्रोल की झंझट अब खत्म! इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के साथ आई Fronx Flex Fuel, जानें फीचर्स और कीमत

Maruti Suzuki ने 2025 Japan Mobility Show में Fronx Flex Fuel SUV पेश की है, जो 85% इथेनॉल पर चलेगी. आइए इसकी डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी और माइलेज पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 30 Oct 2025 11:55 AM (IST)
भारत में पर्यावरण-अनुकूल वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसी दिशा में Maruti Suzuki ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Fronx का Flex Fuel वेरिएंट पेश किया है. इस मॉडल को हाल ही में Japan Mobility Show 2025 में शोकेस किया गया, जहां इसे बेहतर रिस्पांस मिली. कंपनी का दावा है कि ये गाड़ी 85% तक इथेनॉल (E85 फ्यूल ब्लेंड) पर भी सुचारू रूप से चलेगी. इससे न केवल प्रदूषण घटेगा बल्कि फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर होगी.

  • Maruti Fronx Flex Fuel का डिजाइन अपने स्टैंडर्ड पेट्रोल वर्जन जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं. इसका कूपे-स्टाइल एक्सटीरियर युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. फ्रंट में नेक्सवेव ग्रिल, ब्लैक और सिल्वर फिनिश्ड एलिमेंट्स, और क्रिस्टल-क्लियर LED DRLs SUV को एक बोल्ड और प्रीमियम लुक देते हैं. बोनट पर “Flex Fuel” बैजिंग और साइड पर स्पोर्टी डिकल्स इसे ग्रीन एडिशन की पहचान देते हैं.

इंटीरियर

  • Fronx Flex Fuel का इंटीरियर डुअल-टोन थीम पर आधारित है, जो अंदर से एक प्रीमियम और मॉडर्न माहौल देता है. डैशबोर्ड पर मेटल एक्सेंट्स और हॉरिजॉन्टल लेआउट इसे और भी बेहतर बनाते हैं. फ्लैट-बॉटम लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, पैडल शिफ्टर्स, और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री ड्राइविंग को मजेदार और आरामदायक बनाते हैं. केबिन स्पेसियस है और इसका 308 लीटर बूट स्पेस शहर में यूज के साथ लंबे सफर के लिए भी बेहतर है. 

फीचर्स 

  • Maruti Fronx Flex Fuel में कंपनी ने कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए हैं. इसमें 9-इंच का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है,जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है. इसके साथ Arkamys Surround Sound सिस्टम और 6 स्पीकर्स का सेटअप शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस देता है. ड्राइविंग को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, और ऑटो गियर शिफ्ट (AGS) जैसी सुविधाएं दी गई हैं. वहीं, Idle Start-Stop (ISS) सिस्टम फ्यूल एफिशिएंसी को और बेहतर बनाता है.

सेफ्टी

  • Maruti Suzuki ने इस SUV में सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड रूप में दिए गए हैं. इसके अलावा ABS with EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसी सुविधाएं सभी वेरिएंट्स में मौजूद हैं. टॉप मॉडल्स में ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स और 360 कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. कंपनी भविष्य में इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance System) जोड़ने पर विचार कर रही है, जिससे ये SUV सुरक्षा के मामले में और भी आगे बढ़ जाएगी.

इंजन और माइलेज

  • Maruti Fronx Flex Fuel में 1.2-लीटर K-Series Dual Jet, Dual VVT इंजन दिया गया है, जिसे विशेष रूप से फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए ट्यून किया गया है. ये इंजन E85 फ्यूल ब्लेंड (85% इथेनॉल + 15% पेट्रोल) पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. ये इंजन 89 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. SUV में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड ऑटोमैटिक (AGS) ट्रांसमिशन के विकल्प मिलेंगे. कंपनी का दावा है कि ये SUV लगभग 28–30 KMPL तक का माइलेज देगी, जिससे ये अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा फ्यूल-एफिशिएंट SUV बन सकती है. बता दें कि Maruti Suzuki Fronx Flex Fuel को भारत में मार्च 2026 तक लॉन्च करने की योजना बना रही है. इसकी अनुमानित कीमत 8.5 लाख से 11 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. 

Published at : 30 Oct 2025 11:55 AM (IST)
Maruti Fronx Flex Fuel Maruti Flex Fuel Car Flex Fuel SUV India
