हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो70 KM माइलेज, बेहतरीन फीचर्स और कीमत काफी कम, ये हैं टॉप-5 बाइक्स, पढ़ें पूरी लिस्ट

70 KM माइलेज, बेहतरीन फीचर्स और कीमत काफी कम, ये हैं टॉप-5 बाइक्स, पढ़ें पूरी लिस्ट

Top-5 Mileage Bikes: अगर आप कम बजट में किफायती बाइक की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 02:09 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल जब भी कोई नई बाइक खरीदने जाता है, तो सबसे पहले उसका माइलेज जरूर देखता है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण लोग ऐसी बाइक चाहते हैं, जो कम खर्च में ज्यादा चले. यहां हम आपको भारत की 5 ऐसी किफायती और ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

लिस्ट में किन बाइक्स के नाम शामिल?

  • सबसे पहले Honda Shine की बात करते हैं. इस बाइक में 123.94cc का इंजन मिलता है, जो 10.63 hp की पावर और 11 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक है. दिल्ली में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 78,789 रुपये से शुरू होकर 83,148 रुपये तक जाती है. यह बाइक करीब 55 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है.
  • दूसरी बाइक है Hero Xtreme 125R. इसकी कीमत करीब 89,000 रुपये से शुरू होती है. इसमें 125cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 11.4 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक लगभग 66 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है.
  • तीसरे नंबर पर है Hero HF Deluxe. यह भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली माइलेज बाइक्स में से एक है. इसमें 97.2cc का इंजन है, जो 8.02 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क देता है. यह बाइक लगभग 65 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 55,992 रुपये से शुरू होती है.
  • अगली बाइक Hero Splendor Plus XTEC है. यह कई सालों से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में शामिल है. मजबूत बॉडी, कम मेंटेनेंस और बेहतरीन माइलेज इसकी खासियत है. यह बाइक लगभग 70 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें i3S तकनीक दी गई है, जो ट्रैफिक में पेट्रोल बचाने में मदद करती है. इसकी कीमत लगभग 77,428 रुपये से शुरू होती है.
  • आखिर में बात करते हैं Honda SP 125 की. इसमें 123.94cc का इंजन है, जो 10.87 PS की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क देता है. इसमें 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. यह बाइक करीब 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. इसकी कीमत लगभग 85,000 रुपये से शुरू होती है. अगर आप कम बजट में ज्यादा माइलेज वाली बाइक खरीदना चाहते हैं, तो ये सभी विकल्प आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स 

 

Published at : 28 Feb 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Honda Shine Honda SP 125 Hero Xtreme 125R Top 5 Mileage Bikes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
70 KM माइलेज, बेहतरीन फीचर्स और कीमत काफी कम, ये हैं टॉप-5 बाइक्स, पढ़ें पूरी लिस्ट
70 KM माइलेज, बेहतरीन फीचर्स और कीमत काफी कम, ये हैं टॉप-5 बाइक्स, पढ़ें पूरी लिस्ट
ऑटो
बेहद सस्ती हो जाएगी रनिंग कॉस्ट, पेट्रोल नहीं बल्कि इस फ्यूल से चलेगी नई Maruti Fronx
बेहद सस्ती हो जाएगी रनिंग कॉस्ट, पेट्रोल नहीं बल्कि इस फ्यूल से चलेगी नई Maruti Fronx
ऑटो
सिर्फ 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti WagonR खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब
सिर्फ 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti WagonR खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब
ऑटो
Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स
Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: भारत ने Trump को कैसे हैंडल किया ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: पाकिस्तान को जवाब दें, लेकिन प्रभावित न हों ।
Prof Harsh V Pant Interview: पाकिस्तान को जवाब दें, लेकिन प्रभावित न हों । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: पाक की उपद्रवी हरकतें नजरअंदाज करना होगा ? । IOI
Prof Harsh V Pant Interview: पाक की उपद्रवी हरकतें नजरअंदाज करना होगा ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय के चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
ट्रेंडिंग
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
‘रंग लगाने’ के नाम पर लड़कियों से छेड़छाड़, वृंदावन का वीडियो वायरल; भड़के यूजर्स
शिक्षा
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
इंडियन आर्मी में बनना है लेफ्टिनेंट, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget