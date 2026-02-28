हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti WagonR खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब

सिर्फ 50 हजार डाउन पेमेंट पर Maruti WagonR खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब

Maruti WagonR on EMI: अगर आप मारुति वैगनआर सिर्फ 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर खरीदना चाहते हैं तो आपको गाड़ी का पूरा फाइनेंस प्लान जानना होगा. आइए सारी डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Preferred Sources

Maruti Suzuki Wagon R भारतीय बाजार की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में से एक है. पिछले कई सालों से यह कार मिडिल क्लास परिवारों और ऑफिस जाने वालों की पहली पसंद बनी हुई है. कंपनी ने इसकी सेफ्टी बढ़ाते हुए इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड फीचर को भी अपडेट कर दिया है, जिससे यह पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है. 

दिल्ली में Wagon R के बेस LXI पेट्रोल वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 4.98 लाख रुपये से शुरू होती है. RTO, इंश्योरेंस और अन्य खर्च जोड़ने के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत लगभग 5.63 लाख रुपये हो जाती है. अलग-अलग शहर और वेरिएंट के हिसाब से कीमत में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आप इस कार को सिर्फ 50,000 रुपये डाउन पेमेंट देकर भी खरीद सकते हैं.

हर महीने कितनी बनेगी EMI?

अगर आप 50 हजार डाउन पेमेंट देने के बाद यह गाड़ी खरीदते हैं तो इसके बाद करीब 5.13 लाख रुपये का कार लोन लेना होगा. मान लीजिए आप 9 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन लेते हैं, तो आपकी EMI लगभग 10,664 रुपये प्रति महीने बन सकती है, जो पहली बार कार खरीदने वालों के लिए ठीक मानी जाती है. 

Wagon R में 1.0 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.0 लीटर पेट्रोल+CNG के विकल्प मिलते हैं. पेट्रोल वर्जन लगभग 25.19 km प्रति लीटर और CNG वर्जन करीब 34.05 km प्रति किलो तक माइलेज देता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का विकल्प है, जिससे इसे शहर और हाईवे दोनों जगह आसानी से चलाया जा सकता है. 

कैसे हैं Maruti WagonR के फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच टचस्क्रीन सिस्टम मिलता है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके अलावा कीलेस एंट्री, पावर विंडोज और 341 लीटर का बड़ा बूट स्पेस भी दिया गया है. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स के साथ ABS, EBD, ESP, रियर पार्किंग सेंसर और रियर कैमरा जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. 

Tata Punch या Maruti Fronx: 6 लाख रुपये के बजट में कौन-सी SUV खरीदना बेहतर? यहां जानिए डिटेल्स 

 

 

 

Published at : 28 Feb 2026 01:14 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Maruti WagonR Maruti WagonR On EMI Maruti WagonR Finance Plan
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
