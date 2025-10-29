Google Maps का सहारा लेना पड़ गया भारी! नदी में उतार दी Maruti Gypsy, जानें गाड़ी के फीचर्स

गोवा में हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कुछ पर्यटकों ने अपनी Maruti Gypsy को सीधे नदी में उतार दिया. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामला तब चर्चा में आया जब पर्यटकों ने इस घटना के लिए Google Maps को जिम्मेदार बताया, जबकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था.

कैसे हुई घटना?

दरअसल, ये हादसा गोवा के एक इलाके में देर रात करीब ढाई बजे हुआ. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गाड़ी चलाने वाला पर्यटक चंडीगढ़ का रहने वाला था और उसने ये Maruti Gypsy किराए पर ली थी. ड्राइवर का कहना है कि वह दोस्तों के साथ घूमने निकला था और उसने Google Maps पर दिखाई गई दिशा के अनुसार गाड़ी चलाई. रास्ते में उसे एक फेरी रैंप दिखाई दिया, जो उसे सड़क जैसा लगा. Google Maps ने “सीधे चलने” का संकेत दिया, और ड्राइवर ने उसी दिशा में गाड़ी मोड़ दी, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि वह रास्ता सीधे नदी में जा रहा है. कुछ ही सेकंड में गाड़ी नदी में गिर गई. हालांकि सभी लोग समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए और सुरक्षित जगह पर पहुंच गए.

बता दें कि ये वीडियो ‘In Goa 24x7’ यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया, जहां इसे लाखों लोगों ने देखा और इस पर हजारों कमेंट्स की गईं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि Maruti Gypsy पूरी तरह पानी में डूबी हुई है और कई स्थानीय लोग तथा दमकल कर्मचारी उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ ने इसे Google Maps की गलती बताया, जबकि अधिकांश लोगों ने इसे पर्यटकों की लापरवाही और शराब पीकर ड्राइविंग का नतीजा माना.

मारुति जिप्सी के फीचर्स

मारुति जिप्सी में दमदार इंजन, मैनुअल ट्रांसमिशन और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस जैसे मुख्य फीचर्स दिए गए हैं. इसके साथ ही इसमें सुरक्षा, आराम और मनोरंजन से जुड़े कई बेहतर फीचर्स मौजूद हैं, जिनमें एयरबैग, एयर कंडीशनर और म्यूजिक सिस्टम शामिल हैं. यह एक 8-सीटर SUV है, जो 4x4 ड्राइवट्रेन के साथ आती है, जिससे यह ऑफ-रोड और खराब रास्तों पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है.

