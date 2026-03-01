एक्सप्लोरर
Makar Weekly Rashifal 2026: सप्ताह की शुरुआत में होगी रिश्तों की परीक्षा, संयम और संतुलन जरूरी
Makar Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मकर राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Makar Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: मकर राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- वीक स्टार्टिंग अपने संबंधों और सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में ही आपको यह समझ लेना होगा कि संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता है. आप घर-परिवार से जुड़े किसी मसले को सुलझाने को लेकर परेशान रह सकते हैं. पुरानी बातों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, जिन्हें शांतिपूर्वक सुलझाने की आवश्यकता होगी. इस दौरान न सिर्फ पर्सनल लाइफ में बल्कि ऑफिस से जुड़ी कई प्रॉब्लम आपके आसपास चल रही होंगी. जिनका हल निकालने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा. जल्दबाजी या आवेश में लिया गया निर्णय स्थिति को बिगाड़ सकता है.
- कठिन समय में आपके बेस्ट फ्रेंड काफी मददगार रहेंगे. उनका सुझाव और भावनात्मक सहयोग आपको सही दिशा दिखाएगा. मिड वीक आपके मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. आपको अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी. छोटी-छोटी बातों को तूल देने से बचें. बिजनेसमैन को इस दौरान मार्किट में मंदी के साथ-साथ अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. रणनीति में बदलाव और धैर्य से काम लेने पर स्थिति धीरे-धीरे संभलेगी.
- जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों से आपको राहत मिल पाएगी. एम्प्लॉयड पर्सन को अपने ऑफिस में किसी से उलझने की बजाय लोगों को मिलाजुलाकर चलना ही बेहतर रहेगा. फेस्टिवल सीजन पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स का मन स्टडी से भटक सकता है. ध्यान केंद्रित रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं. प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उतावलेपन में कोई बड़ी गलती करने से बचें. मैरिड लाइफ में लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर मन चिंतित रह सकता है, इसलिए उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान दें.
