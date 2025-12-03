हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में किन-किन इलेक्ट्रिक कारों को मिल चुकी है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग? लिस्ट में मारुति-टाटा और महिंद्रा के बेस्ट मॉडल

5-Star Safety Rating Electric Car: भारत में इलेक्ट्रिक कारों में सबसे ज्यादा ध्यान गाड़ियों की रेंज के साथ ही पैसेंजर्स की सेफ्टी पर भी दिया जा रहा है. इन ईवी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 03 Dec 2025 11:33 AM (IST)
5-Star Safety Rating Electric Cars In India: भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड समय के साथ बढ़ती जा रही है. इसी के चलते अब समय-समय पर इलेक्ट्रिक कारों के नए मॉडल भारतीय बाजार में पेश हो रहे हैं. भारत में लॉन्च हो रही ये ईवी शानदार इलेक्ट्रिक रेंज के साथ ही दमदार सेफ्टी फीचर्स के साथ भी आ रही हैं और भारत में इस समय ऐसी कई कारें हैं, जिनका भारत NCAP का सेफ्टी टेस्ट पूरा हो गया है और इन गाड़ियों को सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. भारतीय बाजार में कई ऐसी इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिन्हें भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी हैं. इन गाड़ियों में टाटा और महिंद्रा के दमदार मॉडल शामिल हैं. अब मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है.

मारुति ई-विटारा (Maruti E-Vitara)

मारुति सुजुकी ने भारतीय बाजार में पहली इलेक्ट्रिक कार ई- विटारा रिवील कर दी है. ई-विटारा जनवरी 2026 में इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी. ई-विटारा ने लॉन्चिंग से पहले ही भारत NCAP का क्रैश टेस्ट पास कर लिया है और भारत में लॉन्च होने वाली मारुति की इस पहली इलेक्ट्रिक कार को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है. मारुति ई-विटारा को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.49 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 43 अंक मिले हैं.

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली TATA की EVs

टाटा मोटर्स की कई इलेक्ट्रिक कारों को भारत NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इन गाड़ियों में पंच ईवी, हैरियर ईवी, नेक्सन ईवी और कर्व ईवी का नाम शामिल है.

  • टाटा हैरियर ईवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 32 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 अंक मिले हैं.
  • टाटा पंच ईवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.46 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 अंक मिले हैं.
  • टाटा नेक्सन ईवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 29.86 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 44.95 अंक मिले हैं.
  • टाटा कर्व ईवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.81 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 44.83 अंक मिले हैं.

महिंद्रा EV को भी मिली 5-स्टार रेटिंग

भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा की हैं. महिंद्रा ने भी इलेक्ट्रिक कारों में पैसेंजर्स की सेफ्टी पर खास ध्यान दिया है. महिंद्रा की ईवी को भारत NCAP के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. इन गाड़ियों में महिंद्रा  XUV 400 EV, XEV 9e और BE 6 का नाम शामिल है.

  • महिंद्रा XUV 400 EV को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 30.38 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 43 अंक मिले हैं.
  • महिंद्रा XEV 9e को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 32 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 अंक मिले हैं.
  • महिंद्रा BE 6 को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (AOP) में 32 में से 31.97 अंक मिले हैं. वहीं चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में 49 में से 45 अंक मिले हैं.

Published at : 03 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Electric Car Tata Punch EV Mahindra XEV 9e Maruti E Vitara Harrier EV
