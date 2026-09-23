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लेजेंडर या फिर फॉर्च्यूनर, किस कार में ज्यादा मिलेगा फायदा?

फॉर्च्यूनर और लेजेंडर के बीच कंफ्यूजन को करें दूर, कीमत, ग्रिल डिजाइन, केबिन फीचर्स और हेडलाइट्स के बड़े बदलावों के साथ जानें कि आपके बजट और जरूरत के हिसाब से कौन सी SUV देगी सबसे ज्यादा फायदा.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 23 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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Toyota Fortuner को भारत में प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट का बादशाह माना जाता है, लेकिन जब बात इसके स्टैंडर्ड मॉडल और प्रीमियम लेजेंडर वेरिएंट के बीच चुनाव करने की आती है, तो ज्यादातर खरीदार उलझन में पड़ जाते हैं. दरअसल लेजेंडर कोई अलग गाड़ी नहीं, बल्कि फॉर्च्यूनर का ही एक प्रीमियम वेरिएंट है, जो उसी प्लेटफॉर्म और इंजन पर बना है, लेकिन इसमें एक्सट्रा स्टाइलिंग और फीचर्स जोड़े गए हैं। सवाल यही है कि क्या यह अतिरिक्त कीमत चुकाकर लेजेंडर लेना फायदे का सौदा है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर ही बेहतर वैल्यू फॉर मनी है. 

कीमत में कितना है फर्क?

Fortuner की शुरूआती कीमत करीब 34.76 लाख रुपये एक्स शोरूम है, जबकी Fortuner लेजेंडर की कीमत 42.92 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप वेरिएंट 48.29 लाख रुपये तक जाती है. यानी लेजेंडर वेरिएंट के लिए खरीदारों को करीब 8 से 13 लाख रुपये तक ज्यादा चुकाने पड़ते हैं, जो बड़ा अंतर है. 

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इंजन और परफॉर्मेंस में नहीं है फर्क

दिलचस्प बात यह है कि दोनों गाड़ियां एक ही 2755cc इंजन पर चलती हैं, जो करीब 201 BHP पावर और 500 NM तक का टॉर्क जनरेट करता है. यानी परफोर्मेंस, माइलेज और ऑफ रोडिंग क्षमता के मामले में दोनों वेरिएंट लगभग बराबर हैं. दोनों में ही 29 डिग्री का एप्रोच एंगल और 25 डिग्री का अपार्चर एंगल मिलता है, जिससे ऑफ रोड परफोर्मेस में भी एक जैसी बनी रहता है. 

लेजेंडर में क्या है खास? 

लेजेंडर वेरिएंट को खास तौर पर प्रीमियम लुक और एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें स्प्लिट क्वाड एलईडी हेडलैंप्स, वॉटरफॉल एलईडी लाइन गाइड, फ्रंट और रियर में सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, पियानो ब्लैक हाइलाइट्स और डुअल-टोन कॉन्ट्रास्ट ब्लैक रूफ जैसे स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें 18 इंच के मल्टी-लेयर्ड मशीन कट अलॉय व्हील्स, 11-स्पीकर जेबीएल प्रीमियम साउंड सिस्टम और प्रीमियम एंबिएंट लाइटिंग जैसे लग्जरी फीचर्स भी शामिल हैं. 

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सेफ्टी में भी है फर्क

सेफ्टी के मामले में भी लेजेंडर थोड़ा आगे नजर आता है, जिसमें 7 एयरबैग तक दिए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर के कुछ वेरिएंट में यह संख्या कम हो सकती है. इसके अलावा लेजेंडर में VSC व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे जियो-फेंसिंग और रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग जैसे एडवांस फिचर्स भी दिए गए हैं. 

किसे चुनना रहेगा बेहतर?

अगर बजट सीमित है और सिर्फ Fortuner की मजबूती, भरोसेमंद इंजन और दमदार रोड प्रजेंस चाहिए, तो स्टैंडर्ड Fortuner एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इंजन और परफोर्मेंस में कोई समझौता नहीं करना पड़ता. लेकिन अगर बजट ज्यादा बड़ा है और प्रीमियम स्टाइलिंग, एक्सक्लूसिव लुक, बेहतर साउंड सिस्टम और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स प्राथमिकता है, तो लेजेंडर वेरिएंट उस अतिरिक्त कीमत के बदले एक अलग ऑनरशिप एक्सपीरियंस देता है. 

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 23 Sep 2026 08:36 AM (IST)
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