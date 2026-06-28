प्रीमियम केबिन के साथ शानदार फीचर्स, जानिए Brezza Facelift की कैसी होंगी परफॉर्मेंस?

भारतीय कार बाजार में कॉम्पैक्ट SUV की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. इस सेगमेंट में Maruti Suzuki Brezza का नाम भी शामिल है. शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से यह एसयूवी लंबे समय से ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर हो रही है. अब कंपनी इसे पहले से ज्यादा मॉडर्न और फीचर-लोडेड बनाने की तैयारी कर रही है.

Maruti Suzuki अगले साल नई Brezza Facelift को भारतीय बाजार में लॉन्च कर सकती है. माना जा रहा है कि इस अपडेटेड मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स और इंजन तक कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे इसका मुकाबला और भी मजबूत हो जाएगा. इसे अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है.

Maruti Brezza Facelift का डिजाइन

नई Brezza Facelift के बाहरी डिजाइन में कई अहम बदलाव किए जाएंगे. इसके फ्रंट हिस्से को पहले से ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए नई ग्रिल, शार्प LED हेडलाइट्स और नए डिजाइन का बंपर दिया जा सकता है. इसके अलावा नए LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स, अपडेटेड फॉग लैंप और नए डिजाइन के अलॉय व्हील भी देखने को मिल सकते हैं। पीछे की तरफ भी नई LED टेललाइट्स और बदला हुआ बंपर मिलने की उम्मीद है. इन बदलावों के बाद Brezza पहले से ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी नजर आ सकती है.

कार के इंटीरियर में भी कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं. इसमें पहले से बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा इसके अलावा पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस मोबाइल चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. इन बदलावों से नई Brezza का केबिन पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम महसूस होगा.

गाड़ी का इंजन और सेफ्टी

नई Brezza Facelift में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन और हाइब्रिड तकनीक में देखने को मिल सकता है. कंपनी इसमें नया 1.5-लीटर Z-Series पेट्रोल इंजन दे सकती है, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है. इस तकनीक की मदद से कार का माइलेज पहले से काफी बेहतर हो सकता है. कम फ्यूल खर्च होने के चलते जेब पर भी कम असर पड़ेगा.

सेफ्टी के मामले में भी नई Brezza पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल होल्ड असिस्ट, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं. इससे यह एसयूवी फैमिली के लिए पहले से ज्यादा सेफ ऑप्शन बन सकती है.

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