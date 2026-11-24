पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणी अकाली दल मिलकर अलगे साल होने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी. मंगलवार (24 नवंबर) को दोनों दलों ने गठबंधन का ऐलान किया. इस पर पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्य के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ये जो गठबंधन हुआ है ये पहले से ही था. पहले इन्होंने किसानों के लिए 'काले कानून' मिलकर ही लाए थे. लेकिन उसके बाद अकाली दल का पंजाब में विरोध हुआ. इनको गांवों में लोगों से घुसने नहीं दिया इसलिए ये दिखाने के लिए अलग हो गए थे.

चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि अब इनको पता है कि चुनाव आ गया है तो फिर से इकट्ठे हो गए हैं. क्या इस गठबंधन से फर्क पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "अगर बीजेपी पंजाब में आ जाती है तो सिख कौम को बहुत भारी नुकसान करेगी."