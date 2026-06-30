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हिंदी न्यूज़ऑटोआज लॉन्च होगी 500 KM रेंज वाली Tata Sierra EV, फीचर्स से लेकर पावर तक यहां जानिए सब

आज लॉन्च होगी 500 KM रेंज वाली Tata Sierra EV, फीचर्स से लेकर पावर तक यहां जानिए सब

Tata Sierra EV: टाटा सिएरा ईवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज होगी. यह कार एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा चल सकती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 30 Jun 2026 11:18 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी बीच टाटा मोटर्स अपनी पॉपुलर टाटा सिएरा ईवी को लॉन्च करने जा रही है. नई सिएरा ईवी में शानदार लुक, लंबी रेंज, मॉडर्न फीचर्स और बेहतर सेफ्टी मिलेगी. ऐसे में जो लोग पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है. 

नई टाटा सिएरा ईवी का डिजाइन काफी मॉडर्न है. इसमें आगे की तरफ एलईडी लाइट, नए हेडलैंप और बंद ग्रिल दी गई है, जो इसे मॉडर्न लुक देती है. कार का साइड प्रोफाइल भी काफी अलग दिखाई देता है और इसके बड़े अलॉय व्हील्स इसे मजबूत एसयूवी का लुक देते हैं. पीछे की तरफ भी एलईडी टेललाइट्स दी गई हैं, जिससे कार और ज्यादा प्रीमियम नजर आती है. 

गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया डैशबोर्ड डिजाइन दिया जा सकता है. इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीटें, प्रीमियम साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई मॉडर्न फीचर्स भी मिलने वाले हैं. 

गाड़ी की खासियत और रेंज

टाटा सिएरा ईवी की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी रेंज होगी. यह कार एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर करीब 500 किलोमीटर या उससे ज्यादा चल सकती है. यानी अगर आप रोजाना ऑफिस या शहर में कार चलाते हैं, तो बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है, जिससे कम समय में बैटरी चार्ज हो जाएगी. 

यह इलेक्ट्रिक एसयूवी तेज एक्सीलरेशन और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सकती है. इलेक्ट्रिक मोटर होने की वजह से कार बिना आवाज के चलती है और पिकअप भी काफी अच्छा मिलता है. शहर की सड़कों से लेकर हाईवे तक यह कार आरामदायक और आसान ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. 

EV के सेफ्टी फीचर्स और कीमत

टाटा मोटर्स अपनी कारों की सेफ्टी के लिए जानी जाती है. नई सिएरा ईवी में कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें कई एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), हिल होल्ड असिस्ट और ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं. ये सभी फीचर्स सफर को पहले से ज्यादा सेफ बनाएंगे. 

कंपनी ने अभी इसकी ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि टाटा सिएरा ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 20 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है. इस कीमत में यह उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन बन सकती है जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदना चाहते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 30 Jun 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Sierra EV
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