तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कोलाथुर से डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराने वाले विधायक VS बाबू का गुरुवार को निधन हो गया. उन्हें पिछले दिनों सांस संबंधी बिमारी के बाद चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

एमजीएम हेल्थकेयर ने बयान में कहा, ''तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य थिरु वी.एस. बाबू को 9 सितंबर, 2026 को सांस संबंधी एक लंबी बीमारी के कारण MGM हेल्थकेयर में भर्ती कराया गया था, जहां वे गहन चिकित्सा (इंटेंसिव केयर) में रहे.''

वीएस बाबू को पड़ा दिल का दौरा

अस्पताल ने कहा, ''व्यापक चिकित्सा प्रबंधन और हमारी मल्टीडिसिप्लिनरी क्लिनिकल टीम के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई. इसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 19 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 24 मिनट पर निधन हो गया. MGM हेल्थकेयर इस कठिन समय में उनके परिवार, मित्रों और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है.''

मंत्री ने जताया दुख

तमिलनाडु के मंत्री आधव अर्जुन ने विधायक के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा कि वीएस बाबू के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी. वे थलापति (सीएम जोसेफ विजय) के पसंदीदा लोगों में से एक थे.

उन्होंने कहा, ''जब वे हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो उन्होंने हमारे नेता को बताया कि चेन्नई, खासकर उत्तरी चेन्नई के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उत्तरी चेन्नई के लोगों के बीच लोकप्रिय और सम्मानित किसी व्यक्ति को कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए. उनके प्रति मेरा निजी स्नेह और प्यार हमेशा बना रहेगा. उनका निधन एक बहुत बड़ी क्षति है.''

वहीं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने एक्स पर लिखा, ''कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक वीएस बाबू के निधन की खबर से मुझे गहरा दुख हुआ. अस्पताल में कई दिनों के इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार होने की खबरें आ रही थीं, इसलिए उनके अचानक निधन की खबर एक बड़ा झटका है. मैं उनके शोक संतप्त परिवार और उनकी पार्टी के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करता हूं.''

कोलाथुर सीट एमके स्टालिन का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार के चुनाव में टीवीके के उम्मीदवार रहे वीएस बाबू ने उन्हें हरा दिया. वीएस बाबू को 82,997 वोट मिले. वहीं स्टालिन को 74,202 वोट मिले.