WhatsApp Web पर आया बड़ा अपडेट, अब PDF एडिट करने के लिए नहीं पड़ेगी अलग ऐप की जरूरत

WhatsApp Web: अगर आप WhatsApp Web पर अक्सर PDF फाइल भेजते या खोलते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब PDF एडिट करने के लिए अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. WhatsApp Web पर नया फीचर आया है, जिसकी मदद से PDF पर काम करना पहले से आसान हो जाएगा.

क्या है नया फीचर?

पहले WhatsApp Web पर PDF आने के बाद उसे डाउनलोड करके किसी दूसरे ऐप में खोलना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. अब PDF फाइल को WhatsApp Web से ही Adobe Acrobat में खोलकर उस पर काम किया जा सकेगा.

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क्या-क्या कर पाएंगे?

इस फीचर की मदद से यूजर्स PDF में जरूरी लाइन को हाइलाइट कर सकेंगे, नोट्स लिख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फाइल में बदलाव भी कर सकेंगे. काम पूरा होने के बाद उसी फाइल को दोबारा WhatsApp पर शेयर भी किया जा सकेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

यह अपडेट उन लोगों के लिए काफी काम का है, जो ऑफिस, कॉलेज या पढ़ाई के लिए हर दिन PDF फाइल का इस्तेमाल करते हैं. अब छोटी-छोटी चीजों के लिए अलग PDF ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे समय भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा.

कैसे करेगा काम?

अगर आपके कंप्यूटर में Adobe Acrobat मौजूद है, तो WhatsApp Web पर मिली PDF सीधे उसी के साथ खुल जाएगी. इसके बाद आप आसानी से उसे एडिट कर सकते हैं और सेव करके वापस भेज सकते हैं.

क्यों है यह अपडेट खास?

WhatsApp Web का यह नया फीचर यूजर्स का काम आसान बना देगा. अब PDF देखने और उसमें बदलाव करने के लिए बार-बार अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. खासकर उन लोगों के लिए यह अपडेट काफी फायदेमंद है, जो रोज PDF फाइलों पर काम करते हैं.

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