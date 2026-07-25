#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोWhatsApp Web पर आया बड़ा अपडेट, अब PDF एडिट करने के लिए नहीं पड़ेगी अलग ऐप की जरूरत

WhatsApp Web पर आया बड़ा अपडेट, अब PDF एडिट करने के लिए नहीं पड़ेगी अलग ऐप की जरूरत

WhatsApp Web पर नया PDF फीचर आ गया है. अब PDF एडिट करने के लिए अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जानिए नया फीचर कैसे काम करेगा और इससे यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 25 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

WhatsApp Web: अगर आप WhatsApp Web पर अक्सर PDF फाइल भेजते या खोलते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब PDF एडिट करने के लिए अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. WhatsApp Web पर नया फीचर आया है, जिसकी मदद से PDF पर काम करना पहले से आसान हो जाएगा.

क्या है नया फीचर?

पहले WhatsApp Web पर PDF आने के बाद उसे डाउनलोड करके किसी दूसरे ऐप में खोलना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. अब PDF फाइल को WhatsApp Web से ही Adobe Acrobat में खोलकर उस पर काम किया जा सकेगा. 

यह भी पढ़े: 5kW का Solar Panel एक दिन में कितनी बिजली बनाता है? जानिए इससे घर के कौन-कौन से डिवाइस चल सकेंगे

क्या-क्या कर पाएंगे?

इस फीचर की मदद से यूजर्स PDF में जरूरी लाइन को हाइलाइट कर सकेंगे, नोट्स लिख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फाइल में बदलाव भी कर सकेंगे. काम पूरा होने के बाद उसी फाइल को दोबारा WhatsApp पर शेयर भी किया जा सकेगा.

किसे मिलेगा फायदा?

यह अपडेट उन लोगों के लिए काफी काम का है, जो ऑफिस, कॉलेज या पढ़ाई के लिए हर दिन PDF फाइल का इस्तेमाल करते हैं. अब छोटी-छोटी चीजों के लिए अलग PDF ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे समय भी बचेगा और काम भी जल्दी होगा.

कैसे करेगा काम?

अगर आपके कंप्यूटर में Adobe Acrobat मौजूद है, तो WhatsApp Web पर मिली PDF सीधे उसी के साथ खुल जाएगी. इसके बाद आप आसानी से उसे एडिट कर सकते हैं और सेव करके वापस भेज सकते हैं.

क्यों है यह अपडेट खास?

WhatsApp Web का यह नया फीचर यूजर्स का काम आसान बना देगा. अब PDF देखने और उसमें बदलाव करने के लिए बार-बार अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. खासकर उन लोगों के लिए यह अपडेट काफी फायदेमंद है, जो रोज PDF फाइलों पर काम करते हैं.

यह भी पढ़े: Smart TV से बचना हुआ मुश्किल, आपकी प्राइवेसी पर क्यों मंडरा रहा है खतरा?

Published at : 25 Jul 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
WhatsApp WhatsApp New Feature WhatsApp Web Pdf Editing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
WhatsApp Web पर आया बड़ा अपडेट, अब PDF एडिट करने के लिए नहीं पड़ेगी अलग ऐप की जरूरत
WhatsApp Web पर आया बड़ा अपडेट, अब PDF एडिट करने के लिए नहीं पड़ेगी अलग ऐप की जरूरत
ऑटो
तेल का खर्चा आधा, देश की 3 सबसे धांसू SUV
तेल का खर्चा आधा, देश की 3 सबसे धांसू SUV
ऑटो
अगर पहली कार खरीदने का बना रहे हैं मन तो ये 4 Maruti मॉडल जरूर देखें, बजट के हिसाब से चुनें अपनी पसंद
अगर पहली कार खरीदने का बना रहे हैं मन तो ये 4 Maruti मॉडल जरूर देखें, बजट के हिसाब से चुनें अपनी पसंद
ऑटो
Honda ZR-V की कीमत ने मचाई खलबली, BMW X1-Kodiaq को टक्कर
Honda ZR-V की कीमत ने मचाई खलबली, BMW X1-Kodiaq को टक्कर
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Bollywood News: युवा सड़कों पर, स्टार्स अपने स्वैग में, ट्रोल्स बोले—
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
नीट पेपर लीक पर बवाल से प्रधान के इस्तीफे तक... किस तरह से CJP के एक ऐलान से बदल गया पूरा गेम
बिहार
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
तेज प्रताप यादव को पुलिस ने फिर हिरासत में लिया, मॉल में घूम रहे थे, वहीं से उठाया
बिहार
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
'धर्मेंद्र प्रधान की बलि चढ़ी', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP के इस नेता ने खोला मोर्चा!
क्रिकेट
IND vs ZIM Highlights: भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
भारत ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को बुरी तरह रौंदा, दर्ज की 2026 की तीसरी सबसे बड़ी जीत
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
'मैं जेन जी को हल्के में लेती थी...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झू्मीं सोनाक्षी सिन्हा, कान पकड़कर किया उठक-बैठक
बिजनेस
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
ITR: ई-फाइलिंग साइट ठप, टैक्सपेयर्स की बढ़ी मुश्किलें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नेहा सिंह राठौर का तंज, बोलीं- 'अगला नंबर इथेनॉल वाले का...'
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget