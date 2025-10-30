भारतीय ऑटो मार्केट में 7-सीटर MPV सेगमेंट हमेशा से ही फैमिली कार के रूप में पहली पसंद रहा है. इस सेगमेंट में Maruti Ertiga लंबे समय से राज कर रही है, लेकिन अब Kia Carens CNG के लॉन्च के बाद मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. दोनों गाड़ियां स्पेस, कंफर्ट, सेफ्टी और माइलेज के मामले में बेहतरीन हैं. आइए जानते हैं कौन-सी कार खरीदना आपके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होगा.

कौन सी कार ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है?

मारुति अर्टिगा CNG की कीमत 10.76 लाख से 12.11 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. यह दो वैरिएंट्स — LXi और ZXi CNG में उपलब्ध है. वहीं Kia Carens CNG की शुरुआती कीमत 11.77 लाख (एक्स-शोरूम) है. कीमत के हिसाब से देखा जाए तो Ertiga CNG थोड़ा सस्ता है, जिससे यह बजट-फ्रेंडली परिवारों के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है. हालांकि, Carens अपने प्रीमियम फीचर्स और डिजाइन के कारण थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन उसकी वैल्यू जस्टिफाई होती है.

इंटीरियर और फीचर्स

Maruti Ertiga CNG का इंटीरियर सिंपल और प्रैक्टिकल है. इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो/एप्पल कारप्ले सपोर्ट, रियर एसी वेंट्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग, और फोल्डेबल थर्ड-रो सीट्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं. स्पेस अच्छा है, लेकिन प्लास्टिक क्वालिटी औसत है. दूसरी तरफ, Kia Carens CNG में आपको 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, लेदरेट स्टीयरिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. थर्ड रो में भी अच्छा लेगरूम और हेडस्पेस है, साथ ही CNG टैंक के बावजूद 216 लीटर बूट स्पेस मिलता है. अगर आप लग्जरी और प्रीमियम इंटीरियर चाहते हैं, तो Carens आपको ज्यादा “पैसे वसूल” वाला फील देती है.

कौन ज्यादा सुरक्षित है?

सेफ्टी के मामले में दोनों कारें काफी मजबूत हैं, लेकिन Carens थोड़ी आगे निकलती है. Ertiga CNG में 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, और ISOFIX चाइल्ड माउंट्स जैसे फीचर्स हैं. Global NCAP में इसे 3 स्टार रेटिंग मिली है. वहीं Carens CNG में 6 एयरबैग्स के साथ-साथ ESC, हिल असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस जैसे एडवांस्ड फीचर्स हैं. इसे Global NCAP में 3 स्टार एडल्ट और 5 स्टार चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग मिली है.

इंजन और परफॉरमेंस

Ertiga CNG में 1.5L K15C इंजन दिया गया है, जो CNG मोड में 87 bhp पावर और 121 Nm टॉर्क देता है. यह 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है. माइलेज की बात करें तो Ertiga CNG का क्लेम्ड माइलेज 26.11 km/kg है, जिससे लगभग 1400 km की रेंज मिलती है. वहीं Kia Carens CNG में 1.5L स्मार्टस्ट्रीम इंजन है, जो CNG मोड में लगभग 95 bhp पावर और 136 Nm टॉर्क देता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. इसका अनुमानित माइलेज 16-17 km/kg है, जो Ertiga से कम है, लेकिन पावर ज्यादा है.





अगर आपका फोकस माइलेज, बजट और प्रैक्टिकलिटी पर है, तो Maruti Ertiga CNG आपके लिए बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर आप लग्जरी, सेफ्टी और टेक फीचर्स पर ध्यान देते हैं, तो Kia Carens CNG आपकी जरूरतों को और अच्छे से पूरा करेगी.

ये भी पढ़ें: टोयोटा ‘बेबी’ लैंड क्रूजर FJ की हुई एंट्री, Japan Mobility Show में दिखा झलक, जानें फीचर्स