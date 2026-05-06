भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. पहले लोग पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर ज्यादा निर्भर थे लेकिन अब फ्यूल की बढ़ती कीमतें, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और सरकार की सब्सिडी के चलते लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. खासकर इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में काफी अच्छे ऑप्शन आने लगे हैं, जो लंबी रेंज और बेहतर फीचर्स के साथ किफायती कीमत में मौजूद हैं. अगर आपका बजट 25 लाख रुपये के अंदर है और आप ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा चल सकती हैं तो आपके पास कई ऑप्शन्स मौजूद हैं.

Hyundai Creta Electric

इस लिस्ट में पहले नंबर पर Hyundai Creta Electric का है, जो अपने सेगमेंट की पॉपुलर SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 18 लाख रुपये है और इसमें दो बैटरी ऑप्शन्स मिलते हैं. यह कार एक बार चार्ज करने पर लगभग 420 से 510 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना के साथ-साथ लंबी दूरी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है.

Tata Harrier EV

इसके बाद दूसरे नंबर पर Tata Harrier EV का नाम है, जो कि कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है. इस गाड़ी की कीमत 21.50 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें बड़े बैटरी पैक दिए गए हैं. यह SUV 538 किलोमीटर से लेकर 622 किमी तक की रेंज देती है, जो इस बजट में काफी शानदार मानी जाती है. इसमें सिंगल और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं. इससे इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है.

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Mahindra XEV 9e

लिस्ट में तीसरे नंबर पर Mahindra XEV 9e का नाम है. यह एक कूपे स्टाइल इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी कीमत 21.9 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और इसकी रेंज 522 किलोमीटर से लेकर 656 किलोमीटर तक जाती है और यह SUV पावर और स्टाइल दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है.

Mahindra XEV 9S

इसके बाद अगला नाम Mahindra XEV 9S का है, जिसे कंपनी की एक और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV माना जाता है. इसमें तीन बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी रेंज 521 किलोमीटर से लेकर 679 किलोमीटर तक जाती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 19.95 लाख रुपये है, जो इसे इस सेगमेंट में काफी वैल्यू फॉर मनी है.

BYD Atto 3

लिस्ट में अगला और आखिरी नाम BYD Atto 3 है, जोकि एक प्रीमियम फील देने वाली इलेक्ट्रिक कार है. गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी एक बार चार्ज करने पर करीब 521 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें अच्छा पावर आउटपुट और मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

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