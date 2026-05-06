हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल की तुलना में खूब बचेंगे पैसे, 400 KM रेंज के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत

पेट्रोल की तुलना में खूब बचेंगे पैसे, 400 KM रेंज के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत

Electric Cars Range: अगर आपका बजट 25 लाख रुपये के अंदर है और आप ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा चल सकती हैं तो आपके पास कई ऑप्शन्स मौजूद हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 06 May 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. पहले लोग पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर ज्यादा निर्भर थे लेकिन अब फ्यूल की बढ़ती कीमतें, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और सरकार की सब्सिडी के चलते लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. खासकर इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में काफी अच्छे ऑप्शन आने लगे हैं, जो लंबी रेंज और बेहतर फीचर्स के साथ किफायती कीमत में मौजूद हैं. अगर आपका बजट 25 लाख रुपये के अंदर है और आप ऐसी SUV ढूंढ रहे हैं जो एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा चल सकती हैं तो आपके पास कई ऑप्शन्स मौजूद हैं. 

Hyundai Creta Electric 

इस लिस्ट में पहले नंबर पर Hyundai Creta Electric का है, जो अपने सेगमेंट की पॉपुलर SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 18 लाख रुपये है और इसमें दो बैटरी ऑप्शन्स मिलते हैं. यह कार एक बार चार्ज करने पर लगभग 420 से 510 किलोमीटर तक चल सकती है, जो रोजाना के साथ-साथ लंबी दूरी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है.

Tata Harrier EV

इसके बाद दूसरे नंबर पर Tata Harrier EV का नाम है, जो कि कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है. इस गाड़ी की कीमत 21.50 लाख रुपये से शुरू होती है और इसमें बड़े बैटरी पैक दिए गए हैं. यह SUV 538 किलोमीटर से लेकर 622 किमी तक की रेंज देती है, जो इस बजट में काफी शानदार मानी जाती है. इसमें सिंगल और डुअल मोटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं. इससे इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है.

यह भी पढ़ें:- फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स 

Mahindra XEV 9e

लिस्ट में तीसरे नंबर पर Mahindra XEV 9e का नाम है. यह एक कूपे स्टाइल इलेक्ट्रिक SUV है, जिसकी कीमत 21.9 लाख रुपये से शुरू होती है. इसमें दो बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और इसकी रेंज 522 किलोमीटर से लेकर 656 किलोमीटर तक जाती है और यह SUV पावर और स्टाइल दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है.

Mahindra XEV 9S

इसके बाद अगला नाम Mahindra XEV 9S का है, जिसे कंपनी की एक और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक SUV माना जाता है. इसमें तीन बैटरी ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी रेंज 521 किलोमीटर से लेकर 679 किलोमीटर तक जाती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 19.95 लाख रुपये है, जो इसे इस सेगमेंट में काफी वैल्यू फॉर मनी है.

BYD Atto 3

लिस्ट में अगला और आखिरी नाम BYD Atto 3 है, जोकि एक प्रीमियम फील देने वाली इलेक्ट्रिक कार है. गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपये से शुरू होती है. गाड़ी एक बार चार्ज करने पर करीब 521 किलोमीटर तक चल सकती है. इसमें अच्छा पावर आउटपुट और मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं, जो इसे एक मजबूत विकल्प बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:-Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन! 

Published at : 06 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Electric Cars Range Tata Harrier EV Hyundai Creta Electric Electric Vs Petrol
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
पेट्रोल की तुलना में खूब बचेंगे पैसे, 400 KM रेंज के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत
पेट्रोल की तुलना में खूब बचेंगे पैसे, 400 KM रेंज के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत
ऑटो
Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!
Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
ऑटो
EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह
EV Roof Rack Alert: इलेक्ट्रिक कार की छत पर ये सामान लगाया तो घट जाएगी रेंज! जानें वजह
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
पंजाब
Punjab Politics: 'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
'यह भाजपा की चुनाव की तैयारी है...' पंजाब में हो रहे धमाकों पर सीएम भगवंत मान का बड़ा बयान
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
शिक्षा
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
फेल छात्रों को मिलेगा दूसरा मौका, NIOS के जरिए दोबारा दाखिले की प्रक्रिया शुरू
एग्रीकल्चर
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
जयपुर में होने जा रहा है राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट, जानिए किसानों को क्या होगा फायदा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget