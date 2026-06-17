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हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Scooters Under 50000: 50 हजार के अंडर में इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की है धूम, एक बार चार्ज करो और दिनभर घूमो

Electric Scooters Under 50000: 50 हजार के अंडर में इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की है धूम, एक बार चार्ज करो और दिनभर घूमो

ऑफिस, कॉलेज या बिजनेस के लिए हर दिन आने-जाने वाले लोगों के लिए फ्यूल पर होने वाला खर्च महीने का बड़ा हिस्सा बन चुका है. ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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Electric Scooters Under 50000: पिछले काफी समय से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते ही भारत में पेट्रोल की कीमत में भी उतार-चढ़ाव जारी है. पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच अब बड़ी संख्या में लोग गाड़ियों को लेकर भी ऐसे ऑप्शंस तलाश रहे हैं, जिनसे रोजाना के सफर का खर्च कम किया जा सके. ऑफिस, कॉलेज या बिजनेस के लिए हर दिन आने जाने वाले लोगों के लिए फ्यूल पर होने वाला खर्च महीने का बड़ा हिस्सा बन चुका है. ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं. खास बात यह है कि बाजार में कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिन्हें 50,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बाजार में 50,000 के अंडर कौन से स्कूटर की धूम है, जिन्हें एक बार चार्ज करने पर आप पूरे दिन घूम सकते हैं? 

एवन ई-स्कूटर 

यह स्कूटर 215 वॉट मोटर के साथ आता है और एक बार चार्ज करने पर करीब 67 किलोमीटर तक की रेंज देता है. इसकी टॉप स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा है. कंपनी के अनुसार लिथियम बैटरी वेरिएंट 4 से 5 घंटे में और लीड-एसिड बैटरी वेरिएंट 7 से 8 घंटे में चार्ज हो जाता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 45 हजार रुपये है. 

Vida VX2 Go

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में इस समय Vida VX2 Go काफी चर्चा में है. कंपनी इसे बेस मॉडल के साथ करीब 45 हजार रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध करा रही है. इसमें 2.2केडब्ल्यूएच  बैटरी पैक दिया है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 92 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. कंपनी का 3.4केडब्ल्यूएच बैटरी वाला वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसकी रेंज करीब 142 किलोमीटर बताई जाती है. शहरों में रोजाना सफर करने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है. 

TVS Orbiter V1

टीवीएस ने भी बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश की है. कंपनी का TVS Orbiter V1 बेस मॉडल के साथ लगभग 49,999 की शुरुआत की कीमत पर उपलब्ध है. कंपनी के अनुसार V1 वेरिएंट करीब 86 किलोमीटर तक की रेंज देता है, जबकि V2 मॉडल एक बार चार्ज करने पर 158 किलोमीटर तक चल सकता है. टीवीएस का बड़ा सर्विस नेटवर्क और ब्रांड पर भरोसा से पहली बार ईवी खरीदने वाले ग्राहकों के बीच पॉपुलर बना रहा है. 

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Ola और Ather

भारतीय इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में ओला एस1एक्स को करीब 49,000 रुपये की शुरुआत की कीमत पर खरीदा जा सकता है. वहीं Ather भी अपने Rizta और 450 सीरीज मॉडल को बैटरी सब्सक्रिप्शन के साथ पेश कर रही है. बैटरी सब्सक्रिप्शन मॉडल का फायदा यह है कि ग्राहकों को बैटरी की पूरी कीमत एक साथ नहीं चुकानी पड़ती है, जिससे वाहन खरीदना आसान हो जाता है. 

उजास ईगो ला 

250 वॉट मोटर वाले इस स्कूटर की रेंज करीब 75 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई जाती है. इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है. डिजिटल स्पीडोमीटर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और रिवर्स ड्राइव जैसे फीचर्स इसे खास बनाते हैं. इसकी कीमत लगभग 34, 800 है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Jun 2026 06:06 PM (IST)
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