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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत की पहली Flex Fuel कार हुई लॉन्च, जानिए कीमत, माइलेज और दमदार फीचर्स

भारत की पहली Flex Fuel कार हुई लॉन्च, जानिए कीमत, माइलेज और दमदार फीचर्स

New WagonR Flex Fuel Car: मारुति सुजुकी ने भारत की पहली Flex Fuel WagonR लॉन्च कर दी है. यह कार पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सकती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 15 Jun 2026 04:21 PM (IST)
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New WagonR Flex Fuel Car: भारत में वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. मारुति सुजुकी ने देश की पहली Flex Fuel कार के रूप में नई WagonR Flex Fuel को लॉन्च कर दिया है. यह कार खास इसलिए है क्योंकि यह सिर्फ पेट्रोल पर ही नहीं बल्कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन पर भी चल सकती है. सरकार लंबे समय से एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है ताकि पेट्रोल पर निर्भरता कम हो और प्रदूषण में भी कमी आए. 

इसी दिशा में यह नई कार एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है. वैगनआर पहले से ही देश की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कारों में शामिल रही है और अब फ्लेक्स फ्यूल तकनीक के साथ यह और भी खास बन गई है. नई कार को आम ग्राहकों के साथ-साथ भविष्य की ईंधन जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसकी कीमत 7.24 लाख रुपये रखी गई है, जिससे यह नई तकनीक के बावजूद काफी लोगों की पहुंच में रहने वाली कार बन सकती है.

क्या है Flex Fuel तकनीक और कैसे करती है काम?

फ्लेक्स फ्यूल तकनीक वाली कारें पेट्रोल और एथेनॉल के अलग-अलग मिश्रण पर चल सकती हैं. नई WagonR Flex Fuel को E85 तक के ईंधन मिश्रण के हिसाब से तैयार किया गया है. इसका मतलब है कि इसमें 85 प्रतिशत तक एथेनॉल और बाकी पेट्रोल का उपयोग किया जा सकता है. कार का इंजन और फ्यूल सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह अलग-अलग प्रकार के ईंधन मिश्रण के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सके. 

एथेनॉल एक कृषि आधारित ईंधन है जो गन्ने और अन्य फसलों से तैयार किया जाता है. इसके इस्तेमाल से पेट्रोल की खपत कम हो सकती है और कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है. यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में फ्लेक्स फ्यूल वाहन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. भारत में इस तकनीक का आना ऑटो सेक्टर के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है.

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फीचर्स, कीमत और ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

नई WagonR Flex Fuel का डिजाइन काफी हद तक मौजूदा WagonR जैसा ही रखा गया है. इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए जरूरी सभी आधुनिक फीचर्स मिलते हैं. कार को इस तरह तैयार किया गया है कि ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त परेशानी के पेट्रोल और एथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल कर सकें. इसकी शुरुआती कीमत 7.24 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में एथेनॉल आधारित ईंधन का इस्तेमाल बढ़ने पर ग्राहकों को ईंधन खर्च में भी फायदा मिल सकता है. 

इसके साथ ही यह कार पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प साबित हो सकती है. Flex Fuel तकनीक भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है और WagonR इस बदलाव की शुरुआत करने वाली पहली कार बन गई है. आने वाले वर्षों में कई अन्य कंपनियां भी इसी तरह की तकनीक वाली गाड़ियां बाजार में ला सकती हैं.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 15 Jun 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Flex Fuel Car Ethanol Car Maruti WagonR Flex Fuel WagonR Launch
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