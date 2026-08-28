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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Motors अब बनेगी TATA.CARS? जानें क्या है पूरा मामला

Tata Motors अब बनेगी TATA.CARS? जानें क्या है पूरा मामला

टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के लिए नया कस्टमर-फेसिंग ब्रांड नेम TATA.CARS पेश किया है. जानिए इस रिब्रांडिंग के पीछे की वजह और इसका असर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 28 Aug 2026 11:48 AM (IST)
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भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट से बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है. जिसके चलते अब हर तरफ इस बात की ही चर्चा चल रही है. बता दें कि, टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया है. कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यानी पैसेंजर कार डिवीजन के लिए एक नया ग्लोबल कस्टमर-फेसिंग ब्रांड आइडेंटिटी पेश किया है जिसका नाम TATA.CARS'रखा गया है.

वहीं, इसके अलावा कंपनी ने अपना नया ब्रांड स्लोगन Nothing's Too Far भी जारी किया है. ऐसा माना जा रहा है कि, टाटा मोटर्स का यह फैसला कंपनी के तेजी से हो रहे विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार को ध्यान में रखकर लिया गया है. चलिए अब बेहद ही सरल शब्दों में समझते हैं कि कंपनी ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया है और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा.

क्यों बदला गया नाम?

आपको बता दें कि, इस रिब्रांडिंग के पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है. कंपनी का मानना है कि भारत में सालों से आम लोग अनौपचारिक रूप से गाड़ियों को टाटा की कार या टाटा कार ही कहते आए हैं. ग्राहकों की इसी बोलचाल वाली भाषा और जुड़ाव को सम्मान देते हुए कंपनी ने इसे ही आधिकारिक ब्रांड नेम बना दिया है.

अब TATA.CARS के जरिए कंपनी अपनी हैचबैक, सेडान, प्रीमियम SUVs और फ्यूचर मोबिलिटी प्रोडक्ट्स को एक ही बड़े मास्टर ब्रांड के तहत ले आई है. इससे ग्राहकों को टाटा की गाड़ियों के बड़े पोर्टफोलियो से जुड़ने में आसानी होगी.


Tata Motors अब बनेगी TATA.CARS? जानें क्या है पूरा मामला

Image Credit- AI Generated

क्या गाड़ियों के नाम भी बदल जाएंगे?

टाटा के इस बड़े फैसले के बाद अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या नेक्सन या पंच जैसी लोकप्रिय गाड़ियों के नाम भी बदल जाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है नहीं. क्योंकि, आपकी पसंदीदा टाटा कारों जैसे नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी और कर्व के नाम बिल्कुल पहले की तरह ही रहेंगे.

वहीं, इतना ही नहीं अब गाड़ियों के फ्रंट और रियर पर लगा आइकॉनिक टाटा का लोगो भी नहीं बदला गया है. इसके अलावा टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल सब-ब्रांड Tata.ev भी खत्म नहीं होगा बल्कि वह इसी TATA.CARS इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहेगा.


Tata Motors अब बनेगी TATA.CARS? जानें क्या है पूरा मामला

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देखने को मिलेगा बिल्कुल नया विसुअल लुक

आपको बता दें कि, कंपनी ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि एक बिल्कुल नया डिजाइन और विजुअल सिस्टम भी तैयार किया है. टाटा ने एक खास नया रंग पेश किया है जिसे 'Ambition Blue' नाम दिया गया है.

जो पुराने नीले रंग का एक आधुनिक और फ्रेश रूप है. इसके साथ ही एक नई बनावट वाला फॉन्ट और एक नई ब्रांड ट्यून भी तैयार की गई है. यह नया विजुअल लुक जल्द ही आपको टाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टीवी विज्ञापनों और शोरूम्स में देखने को मिलेगा.

इसका क्या पड़ेगा असर?

अब बात करें हैं इसका ग्राहकों पर असर क्या पड़ेगा? अगर आप टाटा की कार के मालिक हैं या नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. गाड़ी की वारंटी, सर्विस, पेपर्स और स्पेयर पार्ट्स पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा.

आने वाले महीनों में टाटा मोटर्स अपने डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर्स के लुक को बदलने जा रही है. जब भी आप शोरूम में कदम रखेंगे या सर्विस के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम, हाइटेक और एक समान अनुभव मिलेगा जो कि TATA.CARS की नई पहचान को दर्शाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 28 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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