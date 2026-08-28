Tata Motors अब बनेगी TATA.CARS? जानें क्या है पूरा मामला

भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट से बेहद ही बड़ी खबर सामने आई है. देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है. जिसके चलते अब हर तरफ इस बात की ही चर्चा चल रही है. बता दें कि, टाटा मोटर्स ने अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज दिया है. कंपनी ने अपने पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यानी पैसेंजर कार डिवीजन के लिए एक नया ग्लोबल कस्टमर-फेसिंग ब्रांड आइडेंटिटी पेश किया है जिसका नाम TATA.CARS'रखा गया है.

वहीं, इसके अलावा कंपनी ने अपना नया ब्रांड स्लोगन Nothing's Too Far भी जारी किया है. ऐसा माना जा रहा है कि, टाटा मोटर्स का यह फैसला कंपनी के तेजी से हो रहे विस्तार और इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते बाजार को ध्यान में रखकर लिया गया है. चलिए अब बेहद ही सरल शब्दों में समझते हैं कि कंपनी ने यह बड़ा कदम क्यों उठाया है और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा.

क्यों बदला गया नाम?

आपको बता दें कि, इस रिब्रांडिंग के पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है. कंपनी का मानना है कि भारत में सालों से आम लोग अनौपचारिक रूप से गाड़ियों को टाटा की कार या टाटा कार ही कहते आए हैं. ग्राहकों की इसी बोलचाल वाली भाषा और जुड़ाव को सम्मान देते हुए कंपनी ने इसे ही आधिकारिक ब्रांड नेम बना दिया है.

अब TATA.CARS के जरिए कंपनी अपनी हैचबैक, सेडान, प्रीमियम SUVs और फ्यूचर मोबिलिटी प्रोडक्ट्स को एक ही बड़े मास्टर ब्रांड के तहत ले आई है. इससे ग्राहकों को टाटा की गाड़ियों के बड़े पोर्टफोलियो से जुड़ने में आसानी होगी.





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क्या गाड़ियों के नाम भी बदल जाएंगे?

टाटा के इस बड़े फैसले के बाद अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि क्या नेक्सन या पंच जैसी लोकप्रिय गाड़ियों के नाम भी बदल जाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है नहीं. क्योंकि, आपकी पसंदीदा टाटा कारों जैसे नेक्सन, पंच, हैरियर, सफारी और कर्व के नाम बिल्कुल पहले की तरह ही रहेंगे.

वहीं, इतना ही नहीं अब गाड़ियों के फ्रंट और रियर पर लगा आइकॉनिक टाटा का लोगो भी नहीं बदला गया है. इसके अलावा टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल सब-ब्रांड Tata.ev भी खत्म नहीं होगा बल्कि वह इसी TATA.CARS इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहेगा.





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देखने को मिलेगा बिल्कुल नया विसुअल लुक

आपको बता दें कि, कंपनी ने सिर्फ नाम ही नहीं बदला है बल्कि एक बिल्कुल नया डिजाइन और विजुअल सिस्टम भी तैयार किया है. टाटा ने एक खास नया रंग पेश किया है जिसे 'Ambition Blue' नाम दिया गया है.

जो पुराने नीले रंग का एक आधुनिक और फ्रेश रूप है. इसके साथ ही एक नई बनावट वाला फॉन्ट और एक नई ब्रांड ट्यून भी तैयार की गई है. यह नया विजुअल लुक जल्द ही आपको टाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टीवी विज्ञापनों और शोरूम्स में देखने को मिलेगा.

इसका क्या पड़ेगा असर?

अब बात करें हैं इसका ग्राहकों पर असर क्या पड़ेगा? अगर आप टाटा की कार के मालिक हैं या नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है. गाड़ी की वारंटी, सर्विस, पेपर्स और स्पेयर पार्ट्स पर इसका कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा.

आने वाले महीनों में टाटा मोटर्स अपने डीलरशिप्स और सर्विस सेंटर्स के लुक को बदलने जा रही है. जब भी आप शोरूम में कदम रखेंगे या सर्विस के लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम, हाइटेक और एक समान अनुभव मिलेगा जो कि TATA.CARS की नई पहचान को दर्शाता है.

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