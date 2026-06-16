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हिंदी न्यूज़ऑटोटर्बो इंजन वाली कार का पिकअप बढ़ाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ड्राइविंग होगी और मजेदार

टर्बो इंजन वाली कार का पिकअप बढ़ाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स, ड्राइविंग होगी और मजेदार

Turbo Engine Guide: टर्बो इंजन वाली कार में बेहतर पिकअप पाने के लिए सही गियर, सही RPM और नियमित मेंटेनेंस जरूरी है. कुछ आसान ड्राइविंग टिप्स अपनाकर टर्बो लैग को कम किया जा सकता है.

Reported By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 01:23 PM (IST)
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Turbo Engine Guide: आजकल भारतीय बाजार में टर्बो इंजन वाली कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. छोटी क्षमता वाले इंजन में ज्यादा पावर और बेहतर प्रदर्शन देने की वजह से कई कंपनियां टर्बो पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर रही हैं. हालांकि कई नए ड्राइवरों को टर्बो इंजन वाली कार चलाते समय एक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसे टर्बो लैग कहा जाता है. इसका मतलब है कि एक्सीलेटर दबाने और इंजन से पूरी ताकत मिलने के बीच थोड़ा समय लगता है. 

यही वजह है कि कई बार कार का शुरुआती पिकअप उतना तेज महसूस नहीं होता जितनी उम्मीद होती है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान ड्राइविंग आदतें अपनाकर टर्बो लैग को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सही तरीके से कार चलाने पर न केवल बेहतर पिकअप मिलता है बल्कि इंजन का प्रदर्शन भी बेहतर होता है और ड्राइविंग का अनुभव ज्यादा मजेदार बन जाता है.

सही गियर और RPM पर रखें ध्यान

टर्बो इंजन का पूरा फायदा लेने के लिए सही गियर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है. कई ड्राइवर बहुत कम RPM पर गाड़ी चलाते हैं और फिर अचानक तेज एक्सीलेरेशन की उम्मीद करते हैं. ऐसे में टर्बो को पूरी तरह काम करने में समय लगता है. यदि ओवरटेक करना हो या तेज रफ्तार पकड़नी हो तो पहले सही गियर चुनना चाहिए. इंजन को उसके उपयुक्त RPM रेंज में रखने से टर्बो जल्दी सक्रिय होता है और बेहतर पिकअप मिलता है. 

मैनुअल कारों में जरूरत पड़ने पर एक गियर नीचे लाना मददगार हो सकता है. वहीं ऑटोमैटिक कारों में स्पोर्ट मोड या मैनुअल मोड का इस्तेमाल भी बेहतर प्रतिक्रिया दे सकता है. लगातार बहुत कम RPM पर ड्राइविंग करने से टर्बो इंजन की क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल पाता. इसलिए ड्राइविंग शैली को इंजन के स्वभाव के अनुसार रखना जरूरी होता है.

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मेंटेनेंस और ड्राइविंग आदतों से मिलेगा बेहतर प्रदर्शन

टर्बो इंजन वाली कार में नियमित मेंटेनेंस बेहद महत्वपूर्ण होती है. समय पर इंजन ऑयल बदलना, एयर फिल्टर साफ रखना और कंपनी द्वारा सुझाए गए फ्यूल का उपयोग करना इंजन की कार्यक्षमता बनाए रखने में मदद करता है. खराब एयर फिल्टर या पुराना इंजन ऑयल टर्बो के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है. इसके अलावा इंजन स्टार्ट करते ही तेज रफ्तार से ड्राइविंग शुरू करने से बचना चाहिए. कुछ मिनट तक इंजन को सामान्य तापमान तक पहुंचने देना बेहतर रहता है. 

लंबी या तेज ड्राइव के बाद भी इंजन को तुरंत बंद करने की बजाय कुछ सेकंड तक चालू रखना फायदेमंद हो सकता है. इससे टर्बो सिस्टम को ठंडा होने का समय मिलता है. सही मेंटेनेंस और समझदारी भरी ड्राइविंग से टर्बो लैग कम महसूस होता है, पिकअप बेहतर होता है और कार लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन देती है. टर्बो इंजन की असली ताकत का मजा लेने के लिए इन छोटी बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Car Care: पेट्रोल कार में गलती से डीजल डाल दिया जाए तो क्या नहीं मिलता है इंश्योरेंस? जानें नियम 

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jun 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Driving Tips Turbo Engine Turbo Lag Car Pickup Turbo Petrol Car
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