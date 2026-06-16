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हिंदी न्यूज़ऑटोSUV खरीदने की सोच रहे हैं? अगले 2 महीनों में आ रही हैं 6 नई दमदार गाड़ियां

SUV खरीदने की सोच रहे हैं? अगले 2 महीनों में आ रही हैं 6 नई दमदार गाड़ियां

Upcoming SUVs 2026: कार कंपनियां बढ़ती SUV मांग का फायदा उठाने के लिए लगातार नए मॉडल पेश कर रही हैं. यही वजह है कि आने वाले हफ्तों में ग्राहकों को कई नए विकल्प देखने को मिलेंगे.

Reported By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Jun 2026 12:33 PM (IST)
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Upcoming SUVs 2026: अगर आप नई SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. भारतीय ऑटो बाजार में अगले दो महीनों के दौरान कई नई SUV दस्तक देने वाली हैं. कार कंपनियां बढ़ती SUV मांग का फायदा उठाने के लिए लगातार नए मॉडल पेश कर रही हैं. यही वजह है कि आने वाले हफ्तों में ग्राहकों को कई नए विकल्प देखने को मिलेंगे. इनमें इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और हाइब्रिड तकनीक वाली गाड़ियां शामिल होंगी. खास बात यह है कि कुछ मॉडल बिल्कुल नए होंगे, जबकि कुछ लोकप्रिय SUV के अपडेटेड वर्जन होंगे. 

Tata Sierra EV जैसी चर्चित गाड़ी भी लॉन्च की तैयारी में है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. नई तकनीक, बेहतर फीचर्स, ज्यादा रेंज और आधुनिक डिजाइन के साथ ये SUV बाजार में मुकाबले को और रोचक बनाने वाली हैं. ऐसे में अगर आप जल्द नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो इन लॉन्च पर नजर रखना जरूरी हो सकता है.

Tata Sierra EV, MG Majestor और Nissan Tekton पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

आने वाले लॉन्च में सबसे ज्यादा चर्चा Tata Sierra EV की है. यह कंपनी की आइकॉनिक Sierra को नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस लाएगी. इसमें लंबी ड्राइविंग रेंज, आधुनिक केबिन और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा MG Majestor भी जल्द बाजार में दस्तक दे सकती है. यह कंपनी की फ्लैगशिप SUV होगी और आकार में Toyota Fortuner जैसी बड़ी SUV को चुनौती देगी. 

इसमें प्रीमियम इंटीरियर, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और कई लग्जरी फीचर्स मिलने की संभावना है. वहीं Nissan Tekton को मिड साइज SUV सेगमेंट में उतारा जाएगा, जहां इसका मुकाबला Hyundai Creta और Kia Seltos जैसी लोकप्रिय SUV से होगा. जबकि इसके अलावा होंडा ZR-V, निसान टेक्टॉन और किआ सायरोस ईवी भी जल्द लांच हो सकती हैं.

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क्यों बढ़ रही है SUV की मांग और क्या होगा फायदा?

पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ग्राहकों के बीच SUV की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. ऊंची सीटिंग पोजिशन, मजबूत रोड प्रेजेंस, ज्यादा स्पेस और बेहतर फीचर्स इसकी मुख्य वजह हैं. अब कंपनियां भी अपने पोर्टफोलियो में SUV की संख्या बढ़ा रही हैं. नए मॉडल आने से ग्राहकों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कीमतों और फीचर्स के मामले में भी फायदा हो सकता है. कई कंपनियां नई तकनीक और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी में हैं.

यदि आप अभी SUV खरीदने का फैसला कर रहे हैं, तो अगले कुछ सप्ताह का इंतजार आपको बेहतर विकल्प चुनने का मौका दे सकता है. नई लॉन्च होने वाली गाड़ियों में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स, बेहतर कनेक्टिविटी, ज्यादा आराम और उन्नत पावरट्रेन देखने को मिल सकते हैं. यही कारण है कि ऑटो बाजार की नजर फिलहाल इन आगामी SUV लॉन्च पर टिकी हुई है.

यह भी पढ़ें: क्या शोरूम में खड़ी नई कार वाकई नई होती है, कैसे पता करें उसकी असल उम्र?

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Jun 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
Electric SUV Tata Sierra EV Upcoming SUVs India New SUV Launches
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