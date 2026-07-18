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हिंदी न्यूज़ऑटोE20 फ्यूल से सच में कम हो जाता है माइलेज? एक्सपर्ट्स ने बताया पूरा सच

E20 फ्यूल से सच में कम हो जाता है माइलेज? एक्सपर्ट्स ने बताया पूरा सच

E20 Petrol Mileage Drop: क्या E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी का माइलेज कम कर रहा है? जानिए इस पर सरकार, मारुति सुजुकी और ऑटो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है और क्यों कम हो रही है ईंधन की एफिशिएंसी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 18 Jul 2026 11:50 AM (IST)
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E20 Petrol Mileage Drop: पुरे भारत में आजकल पेट्रोल पंपों पर मिलने वाले E20 फ्यूल को लेकर हर जगह बहस छिड़ी हुई है. जबकि अब एथेनॉल को लेकर बहस और बढ़ती जा रही है. लोगों का मानना है कि, एथेनॉल से गाड़ियों के माइलेज में कमी आ रही है.

जिसके चलते आज हम इस खबर में बात करेंगे की E20 फ्यूल को लेकर ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट का क्या मानना है. तो चलिए जानतें हैं कि इस पूरे मामले पर देश के बड़े ऑटो एक्सपर्ट्स, कार कंपनियों और खुद सरकार का क्या कहना है.

घटता है कार का माइलेज

आपको बता दें कि, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी E20 फ्यूल से कम माइलेज दे रही है तो आप गलत नहीं समझ रहें हैं. क्योंकि, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों ने खुद यह बात स्वीकार की है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से गाड़ियों के माइलेज में गिरावट आती है. 

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले करीब एक-तिहाई कम होती है. इसका मतलब है कि इंजन को उतनी ही ताकत पैदा करने के लिए थोड़ा ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ता है जिससे चलते माइलेज करीब 3% से 6% तक कम हो जाता है.

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पुरानी गाड़ियों को हो रही दिक्कत 

एथेनॉल फ्यूल का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके पास अप्रैल 2023 से पहले की बनी गाड़ियां हैं. हाल ही में आए कुछ रियल-वर्ल्ड सर्वे बताते हैं कि पुरानी गाड़ियों के मालिक 10% से लेकर 15% तक माइलेज ड्रॉप की शिकायत कर रहे हैं. 

जिसके बाद एक्सपर्ट्स का मानना हैं कि पुरानी गाड़ियां पूरी तरह से प्योर पेट्रोल के हिसाब से ट्यून की गई थीं. उनमें E20 फ्यूल डालने से न सिर्फ माइलेज पर असर पड़ता है बल्कि इंजन के कुछ रबर और प्लास्टिक पार्ट्स के जल्दी खराब होने का डर भी बना रहता है. लेकिन इस मामले पर सरकार ने इंजन फेल होने के दावों को पूरी तरह गलत बताया है.

पिकअप में मिलता है फायदा

आपको बता दें कि, इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और ऑटो एक्सपर्ट्स ने इसके कुछ फायदे भी बताएं हैं. उनका मानना है कि भले ही माइलेज में थोड़ी गिरावट हो रही है. लेकिन एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है. 

इसका मतलब यह है कि आपकी गाड़ी का पिकअप पहले से बेहतर हो जाता है और इंजन से आने वाली खटखटाहट भी कम होती है. इसके अलावा जो नई गाड़ियां सीधे E20 के लिए ही बनाई गई हैं उनके इंजन को इस तरह कैलिब्रेट किया गया है कि उनमें माइलेज का नुकसान न के बराबर महसूस होता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 18 Jul 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
E20 Petrol Mileage Drop Ethanol Blending Car Efficiency ARAI E20 Fuel Test Old Cars Engine Impact E20
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