फुल चार्ज पर 600 KM रेंज, जल्द लॉन्च होने जा रही यह शानदार 7-सीटर SUV, जानिए डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है. अब कार कंपनियां कई इलेक्ट्रिक एसयूवी भी लाने की तैयारी कर रही हैं. इसी कड़ी में एमजी मोटर इंडिया जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करने वाली है. यह एसयूवी लंबी ड्राइविंग रेंज, मॉडर्न तकनीक और तीन रो वाली सीटिंग के साथ आएगी. माना जा रहा है कि यह कार उन ग्राहकों को पसंद आएगी जो एक ऐसी फैमिली SUV चाहते हैं, जिसमें ज्यादा स्पेस होने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक ड्राइविंग का फायदा भी मिले.

नई MG इलेक्ट्रिक SUV कंपनी के नए ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी. यह प्लेटफॉर्म खास इसलिए है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग-इन हाइब्रिड और रेंज-एक्सटेंडर जैसे कई तरह के पावरट्रेन तैयार किए जा सकते हैं. यानी भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म पर कंपनी कई नए मॉडल भी लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह SUV ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली Wuling Starlight 560 पर बेस्ड होगी, जिसे भारतीय बाजार के हिसाब से तैयार किया जाएगा.

कैसी है गाड़ी की परफॉर्मेंस?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस SUV में लगभग 69kWh कैपेसिटी का बड़ा बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है. इसके साथ सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी, जो करीब 210 bhp की पावर पैदा करेगी. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह SUV लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकेगी. इतनी लंबी रेंज होने से यह कार रोजमर्रा की ड्राइविंग के साथ-साथ लंबी यात्राओं के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है.

अगर शेप की बात करें तो यह SUV काफी बड़ी होगी. इसकी लंबाई करीब 4.75 मीटर होगी, जबकि व्हीलबेस लगभग 2.81 मीटर रहने की उम्मीद है. इसके कारण केबिन में पर्याप्त जगह मिलेगी और इसमें 2+3+2 सीटिंग लेआउट दिया जाएगा, यानी सात लोग आराम से सफर कर सकेंगे। बड़ी फैमिली या लंबी रोड ट्रिप पर जाने वालों के लिए यह लेआउट काफी यूजफुल साबित हो सकता है.

कीमत की बात करें तो गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 25 लाख रुपये तक जा सकती है. इस कीमत पर यह SUV महिंद्रा XEV 9S जैसी इलेक्ट्रिक एसयूवी को सीधी टक्कर दे सकती है. ऐसे में आने वाले समय में भारतीय इलेक्ट्रिक SUV बाजार में मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है.

क्या है खासियत?

MG सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल तक ही सीमित नहीं रहेगी. कंपनी इसी SUV का प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) वर्जन भी भारतीय बाजार में ला सकती है. ग्लोबल मॉडल में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का कॉम्बिनेशन मिलता है. यह वर्जन केवल इलेक्ट्रिक मोड में करीब 125 किलोमीटर तक चल सकता है, जबकि पेट्रोल और बैटरी दोनों का इस्तेमाल करने पर इसकी कुल ड्राइविंग रेंज लगभग 1,100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है. ऐसे ग्राहकों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है जो लंबी दूरी तय करते हैं लेकिन पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लेकर अभी असमंजस में हैं.

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