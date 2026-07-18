Diwali 2026 में होगा बड़ा SUV धमाका, लॉन्च होंगी 2 दमदार Hybrid SUVs

Upcoming Hybrid SUVs Diwali 2026: हर साल की तरह इस साल दिवाली के त्योहार पर भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक बड़ा धमाका होने जा रहा है. अगर आप भी अपने लिए एक नई और धांसू एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो दिवाली तक आप रुक जाइए. क्योंकि, दिवाली के आस-पास भारतीय मार्केट में दो बेहद शानदार और एडवांस हाइब्रिड एसयूवी एंट्री मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

इनमें से पहली गाड़ी है किआ की प्रीमियम 3 रो एसयूवी किआ सोरेंटो जो अक्टूबर तक आ सकती है. जबकि दूसरी गाड़ी रेनो की आइकॉनिक डस्टर हाइब्रिड है. जो नवंबर 2026 तक शोरूम में दस्तक दे देगी. तो चलिए जानते हैं इन दोनों दमदार गाड़ियों की खास बातें और इनके खासियत के बारें में.

यह कार है लग्जरी और हाइब्रिड का परफेक्ट कॉम्बो

बता दें कि, किआ इंडिया अपनी इस प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी सोरेंटो के साथ भारत में पहला हाइब्रिड मॉडल पेश करने जा रही है. कुछ चुनिंदा डीलरशिप्स पर तो इसकी अनऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. मिली जानकारी के हिसाब से यह कार डीजल के साथ-साथ एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शन में आएगी. इ

सकी शुरुआती कीमत 40 लाख से 50 लाख रुपये के बीच हो सकती है. फीचर्स के मामले में यह किसी से कम नहीं होगी. इस कार में ड्यूल 12.3 इंच की स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे.

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रेनो डस्टर हाइब्रिड भी जल्द होगी लॉन्च

आपको बता दें कि, भारतीयों की पसंदीदा रही रेनो डस्टर एक बार फिर से नए अवतार और हाइब्रिड बैजिंग के साथ वापसी कर रही है. कंपनी ने कन्फर्म किया है कि डस्टर हाइब्रिड में 1.8-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ मिलकर काम करेगा.

इसमें 1.4kWh का बैटरी पैक दिया मिलेगा जिससे यह कार जबरदस्त माइलेज देगी. इसका लुक काफी मस्कुलर होगा और इसके इंटीरियर में भी कमाल के फीचर्स मिलेंगे. इसकी कीमत करीब 18 लाख से 21 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है.

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