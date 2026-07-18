ऑफ-रोडिंग के लिए कितनी दमदार साबित हुई Sierra QWD? ऐसा रहा गाड़ी का एक्सपीरियंस

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हिंदी न्यूज़ऑटोऑफ-रोडिंग के लिए कितनी दमदार साबित हुई Tata Sierra QWD? ऐसा रहा गाड़ी का एक्सपीरियंस

ऑफ-रोडिंग के लिए कितनी दमदार साबित हुई Tata Sierra QWD? ऐसा रहा गाड़ी का एक्सपीरियंस

Tata Sierra EV QWD: ऑफ-रोडिंग में सबसे जरूरी बात यह होती है कि ड्राइवर जल्दबाजी न करे. तेज एक्सीलेरेशन या अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी फंस सकती है. इसलिए हर इनपुट बहुत सोच-समझकर और धीरे देना पड़ता है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 18 Jul 2026 09:44 AM (IST)
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आमतौर पर ऑफ-रोड इवेंट्स में ऐसे ट्रैक बनाए जाते हैं जो चुनौतीपूर्ण तो दिखते हैं, लेकिन ज्यादार गाड़ियों की कैपेसिटी के भीतर ही रहते हैं. हालांकि, Sierra EV QWD के साथ एक्सपीरियंस कुछ अलग था. यह किसी भी मजबूत ऑफ-रोड कार के लिए के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती थी.

शुरुआत बड़े-बड़े पत्थरों वाले रास्ते से की गई. Sierra EV की 205 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस ने यहां शानदार काम किया और गाड़ी बिना किसी परेशानी के इन चट्टानों को पार करती चली गई. इसके बाद बेहद खड़ी चढ़ाई और ढलान वाले सेक्शन आए, जहां गाड़ी को धीरे-धीरे ऊपर चढ़ाना और फिर बेहद सावधानी से नीचे उतारना था.

कुछ जगहों पर तो ऐसा महसूस होता था कि गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह आसमान की ओर उठ गया है. ऐसे समय पर हल्के ब्रेक और शांत ड्राइविंग की जरूरत होती है. Sierra EV ने इन सभी मुश्किलों को पूरी आसानी से संभाल लिया.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी?

ऑफ-रोडिंग में सबसे जरूरी बात यह होती है कि ड्राइवर जल्दबाजी न करे. तेज एक्सीलेरेशन या अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी फंस सकती है. इसलिए हर इनपुट बहुत सोच-समझकर और धीरे देना पड़ता है. Sierra EV QWD ने यहां भी प्रभावित किया. इसकी कॉम्पैक्ट शेप और छोटे ओवरहैंग्स तंग और कठिन रास्तों पर काफी मददगार साबित हुए. वहीं, इलेक्ट्रिक मोटर्स से मिलने वाला इंस्टेंट टॉर्क और तुरंत मिलने वाला पावर रिस्पॉन्स भी मुश्किल चढ़ाइयों पर गाड़ी को आसानी से आगे बढ़ाने में काम आया.

ऑफ-रोड ट्रैक के दौरान अलग-अलग टेरेन मोड्स का भी इस्तेमाल किया गया. खास तौर पर Mud और Sand मोड ने फिसलन भरे और रेतीले हिस्सों में बेहतर पकड़ बनाने में मदद की. इससे गाड़ी का कंट्रोल बना रहा और कठिन रास्तों को पार करना और आसान हो गया.

कैसा रहा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस?

सवाल यह है कि क्या Sierra EV खरीदने वाले सभी लोग इसकी इतनी एडवांस ऑफ-रोड कैपेसिटी का इस्तेमाल करेंगे? शायद नहीं. लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम की वजह से Sierra EV अपने कई राइवल्स की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद साबित होती है. यह उन लोगों के लिए भी बेहतर ऑप्शन बनती है जो कभी-कभी एडवेंचर ट्रिप या ऑफ-रोडिंग का मजा लेना चाहते हैं.

इस दौरान 540-डिग्री कैमरा भी काफी उपयोगी साबित हुआ. इसकी मदद से गाड़ी के नीचे का हिस्सा भी आसानी से देखा जा सकता था, जिससे बड़े पत्थरों या दूसरी समस्याओं से बचने में सुविधा मिली. पूरे ऑफ-रोड एक्सपीरियंस के दौरान गाड़ी के नीचे से किसी तरह की तेज आवाज, रगड़ या नुकसान महसूस नहीं हुआ, जो इसकी मजबूत बिल्ड क्वालिटी को दिखाता है.

अक्सर यह माना जाता है कि इलेक्ट्रिक कारें मुश्किल रास्तों के लिए सही नहीं होतीं या ज्यादा मजबूत नहीं होतीं. लेकिन Sierra EV QWD ने इस सोच को काफी हद तक बदल दिया है. हालांकि, यह भी सच है कि लगातार ऑफ-रोडिंग करने से बैटरी की खपत सामान्य ड्राइविंग की तुलना में ज्यादा होती है और ड्राइविंग रेंज कम हो सकती है. फिर भी, अगर आसपास चार्जिंग की सुविधा मौजूद हो तो आधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूवी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रोमांचक ऑफ-रोड सफर के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनती जा रही हैं. 

यह भी पढ़ें:-

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Published at : 18 Jul 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Auto News Car News Tata Sierra EV Tata Sierra EV QWD
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