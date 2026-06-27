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हिंदी न्यूज़ऑटोक्या अलग-अलग पेट्रोल पंप से बदल जाता है कार का माइलेज? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

क्या अलग-अलग पेट्रोल पंप से बदल जाता है कार का माइलेज? सच जानकर रह जाएंगे हैरान

Does Petrol Pump Affect Car Mileage: क्या अलग-अलग पेट्रोल पंप से तेल डलवाने पर आपकी कार का माइलेज बदल जाता है? जानिए इसके पीछे का असली सच.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 27 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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Does Petrol Pump Affect Car Mileage: भारत में कार माइलेज को लेकर हमेशा से ही बहस रहती है और हर कोई ज्यादा माइलेज देने वाली कार को खरीदना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने घर के पास वाले किसी खास पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं तो गाड़ी का माइलेज कुछ और मिलता है और किसी दूसरे हाईवे वाले पंप से डलवाने पर माइलेज अचानक कम या ज्यादा हो जाता है? 

बता दें कि, यह बहस बरसों से चल रही है. कुछ लोग इसे सिर्फ एक वहम मानते हैं तो कुछ का दावा है कि पेट्रोल पंप बदलने से सीधा असर गाड़ी की सेहत पर पड़ता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का असली सच क्या है और क्या सच में माइलेज का असर पड़ता है.

मिलावट और डेंसिटी से पड़ता है फर्क 

बता दें कि, यह कोई वहम नहीं बल्कि एक कड़वा सच है कि अलग-अलग पेट्रोल पंपों की वजह से आपकी कार के माइलेज में अंतर आ सकता है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फ्यूल की शुद्धता और उसकी डेंसिटी. सरकारी नियमों के मुताबिक पेट्रोल की डेंसिटी 720 से 775 kg/m³ के बीच होनी चाहिए. 

कुछ पेट्रोल पंप मालिक ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए पेट्रोल में सॉल्वेंट या भारी मात्रा में एथेनॉल मिला देते हैं. जब ईंधन में मिलावट होती है तो इंजन को उतनी ताकत पैदा करने के लिए ज्यादा पेट्रोल जलाना पड़ता है जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज सीधे 10 से 15 परसेंट तक गिर जाता है.

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तापमान से भी पड़ता है फर्क 

आपको बता दें कि, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो सीधे आपके माइलेज से जुड़ा है वह है पेट्रोल पंप की मशीनों में होने वाली तापमान का असर. कई बार कुछ पेट्रोल पंपों की मशीनें इस तरह सेट होती हैं कि वे स्क्रीन पर तो पूरा 1 लीटर दिखाती हैं. लेकिन आपकी टंकी में वास्तव में 950 ml तेल ही जाता है. 

जब तेल ही कम मिला तो माइलेज तो कम होना ही है. इसके अलावा दोपहर के तेज तापमान में पेट्रोल फैल जाता है. अगर आप चिलचिलाती धूप में तेल डलवाते हैं तो आपको उतनी डेंसिटी नहीं मिलती. जिससे माइलेज पर हल्का असर पड़ता है. इसलिए सुबह के वक्त तेल डलवाना हमेशा बेहतर माना जाता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 27 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Does Petrol Pump Affect Car Mileage Fuel Quality And Density Check India Best Petrol Pumps For Good Mileage Fuel Adulteration Effects On Engine
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