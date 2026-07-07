आम आदमी के लिए ये सस्ती कारें बचाएंगी हर महीने का भारी खर्च, कॉस्ट सिर्फ 2.68 रुपये प्रति KM

आज के समय में कार खरीदते वक्त लोग सिर्फ डिजाइन और फीचर्स ही नहीं देखते, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि कार कितना माइलेज देती है? लगातार बढ़ती पेट्रोल और CNG की कीमतों के चलते अब ऐसी कारों की मांग तेजी से बढ़ी है, जिनकी रनिंग कॉस्ट कम हो. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये तक है तो बाजार में कई ऐसी कारें मौजूद हैं जो कम फ्यूल में ज्यादा दूरी तय करती हैं और हर महीने के खर्च में अच्छी बचत करा सकती हैं.

पहले लोग कार खरीदते समय इंजन की पावर और लुक्स पर ज्यादा जोर देते थे, लेकिन अब बढ़ते फ्यूल खर्च ने लोगों की सोच बदल दी है. अगर कोई शख्स रोजाना 40 से 50 किलोमीटर कार चलाता है तो ज्यादा माइलेज वाली कार चुनने से हर महीने हजारों रुपये तक की बचत हो सकती है. यही वजह है कि अब खरीदार ऐसी कारें पसंद कर रहे हैं जिनकी मेंटेनेंस भी कम हो और माइलेज भी बेहतर मिले.

कौन-सी कारें देती हैं सबसे ज्यादा माइलेज?

भारत में माइलेज के मामले में मारुति सुजुकी की कारें अभी भी सबसे आगे मानी जाती हैं. खासकर Maruti Celerio अपनी शानदार फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जानी जाती है. कंपनी के मुताबिक, यह लगभग 26.68 kmpl तक का ARAI क्लेम्ड माइलेज देती है, जो लोग रोज शहर में कार चलाते हैं उनके लिए यह एक किफायती ऑप्शन माना जाता है. इतना ही नहीं इसका सीएनजी मॉडल 34.47 किलोमीटर /किलोग्राम माइलेज देता है, इस गाड़ी को चलाने की प्रति किलोमीटर कॉस्ट 2.68 रुपये है.

अगर आपको थोड़ा ज्यादा केबिन स्पेस चाहिए और साथ ही अच्छा माइलेज भी चाहिए तो Maruti WagonR एक मजबूत ऑप्शन हो सकती है. इसका पेट्रोल और CNG दोनों वर्जन बाजार में मौजूद है. खासकर CNG मॉडल कम फ्यूल खर्च के चलते लंबे समय में अच्छी बचत करा सकता है. यह फैमिली के बीच काफी पॉपुलर कार है. Maruti WagonR CNG को चलाने का खर्च 2.75 रुपये प्रति किलोमीटर है.

इन गाड़ियों को चलाने का कितना खर्च?

नई जनरेशन Maruti Swift में कंपनी ने नया Z-Series इंजन दिया है. यह इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है. कंपनी के मुताबिक यह करीब 25.75 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. ऐसे में जो लोग स्पोर्टी डिजाइन के साथ बेहतर माइलेज चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके पेट्रोल मॉडल की रनिंग कॉस्ट 5.26 रुपये के करीब है. वहीं आपके लिए टाटा टियागो iCNG भी बेहतर ऑप्शन हो सकती है. यह गाड़ी 26.49 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देती है और इसकी रनिंग कॉस्ट 3.40 रुपये प्रति किलोमीटर है.

कार खरीदते समय सिर्फ माइलेज न देखें

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार खरीदते समय केवल माइलेज पर फैसला नहीं लेना चाहिए. सेफ्टी फीचर्स, सर्विस नेटवर्क, मेंटेनेंस कॉस्ट, रीसेल वैल्यू और आपकी जरूरत भी उतनी ही जरूरी होती है. कई बार थोड़ी कम माइलेज वाली कार बेहतर सेफ्टी और सुविधाएं देती है.

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