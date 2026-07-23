Tata Nexon EV की बढ़ी टेंशन, Kia ने उतारी 526KM रेंज वाली नई Electric SUV

Kia Syros EV Launch: जब से भारतीय मार्केट में टाटा नेक्सन ईवी ने कदम रखा है उसके बाद से इस गाड़ी की डिमांड बढ़ती ही गई. लेकिन अब कोरिया की कार कंपनी किआ ने एक ऐसा दांव खेला है. जिसने टाटा मोटर्स की टेंशन बढ़ा दी है.

बता दें कि, किआ ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार किआ साइरोस EV को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है. महज 13.49 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर आई यह एसयूवी 526 किलोमीटर तक की जबरदस्त रेंज, दो बैटरी ऑप्शंस और कई हाई-टेक फीचर्स से लैस है. चलिए जानतें हैं कि, साइरोस के क्या-क्या खास फीचर्स हैं.

526 किमी की रेंज और 39 मिनट में फास्ट चार्जिंग

बता दें कि, किआ साइरोस ईवी को कंपनी ने दो अलग-अलग बैटरी पैक विकल्पों के साथ मार्केट में लॉन्च किया है. इसमें पहला 42 kWh का बैटरी पैक मिलता है जो 443 किलोमीटर की रेंज देता है. वहीं बड़ा 51.4 kWh एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट एक बार फुल चार्ज होने पर 526 किलोमीटर की दमदार ड्राइविंग रेंज देने में सक्षम है. यह कार 100 kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है जिसकी मदद से महज 39 मिनट में इसकी बैटरी 10 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है.

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13.49 लाख रुपये है शुरुआती कीमत

बात करें अगर कीमत की इस मामले में किआ ने काफी आक्रामक दांव खेला है. इसके बेस वेरिएंट HTK की कीमत 13.49 लाख रुपये रखी गई है. जबकि टॉप-एंड X-Line ER की कीमत 19.99 लाख रुपये तक जाती है.

जबकि इसके अलावा कंपनी ने बैटरी एज अ सर्विस मॉडल का विकल्प भी दिया है. जिसके तहत गाड़ी की शुरुआती कीमत सिर्फ 7.99 लाख रुपये से शुरू होती है. किआ इस गाड़ी पर 15 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर की लाइफटाइम बैटरी वारंटी भी ऑफर कर रही है.

30-इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले और लेवल-2 एडास जैसे फीचर्स

बता दें कि, केबिन के अंदर कदम रखते ही आपको बेहद लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक फील मिलता है. कार में सेगमेंट-फर्स्ट 30-इंच का ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले दिया गया है. जो इंफोटेनमेंट और ड्राइवर कंसोल को जोड़ता है.

वहीं, इसके अलावा इसमें डुअल-पेन पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीकर हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स और 16 ऑटोनॉमस ड्राइविंग फंक्शंस वाला लेवल-2 एडास सेफ्टी सूट दिया गया है. ये प्रीमियम फीचर्स इसे इस सेगमेंट में एक बेहद मजबूत दावेदार बनाते हैं.

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