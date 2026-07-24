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हिंदी न्यूज़ऑटोBest Selling Car in India 2026 : जून और जुलाई में इस भारतीय कार ने किया बाजार पर राज, ताबड़तोड़ हुई है बिक्री- यहां जानें नाम

Best Selling Car in India 2026 : जून और जुलाई में इस भारतीय कार ने किया बाजार पर राज, ताबड़तोड़ हुई है बिक्री- यहां जानें नाम

Best Selling Car in India 2026 : इस बार एक भारतीय कार ने बिक्री के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है. इस कार ने बाजार की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल किया है

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 24 Jul 2026 08:47 AM (IST)
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Best Selling Car in India 2026 : भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में लंबे समय से मारुति सुजुकी सबसे आगे रही है, लेकिन इस बार एक भारतीय कार ने बिक्री के मामले में सभी को पीछे छोड़ दिया है. खास बात यह है कि इस कार ने सिर्फ अपनी कंपनी की ही नहीं, बल्कि पूरे बाजार की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल किया है. तो आइए जानते हैं कि जून और जुलाई में किस भारतीय कार ने बाजार पर राज किया और इसकी बिक्री ताबड़तोड़ हुई है. 

जून और जुलाई में इस भारतीय कार ने किया बाजार पर राज

जून 2026 में टाटा मोटर्स की Tata Punch भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. कंपनी ने इस महीने इसकी 21,006 यूनिट्स की बिक्री की, जो जून 2025 के मुकाबले 101 प्रतिशत ज्यादा है. लंबे समय बाद Tata Punch ने बिक्री के मामले में पहला स्थान हासिल किया और बाकी सभी कारों को पीछे छोड़ दिया.

क्यों इतनी पसंद की जा रही है Tata Punch?

Tata Punch की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह इसका कॉम्पैक्ट SUV डिजाइन, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और किफायती कीमत मानी जा रही है. इसके अलावा यह पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शनों में उपलब्ध है, जिससे अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों के लिए यह बेहतर ऑप्शन बन जाती है. बढ़ती ईंधन कीमतों और ऑप्शनल ईंधन वाले वाहनों की मांग ने भी इसकी बिक्री को बढ़ावा दिया है.

यह भी पढ़ें - Luxury SUV खरीदने का डर हुआ खत्म? JLR ने चला ऐसा दांव, Resale Value की टेंशन होगी खत्म

जून 2026 की टॉप 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें

जून 2026 की बिक्री के आंकड़ों के मुताबिक Tata Punch 21,006 यूनिट्स की बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही. इसके बाद Tata Nexon 18,335 यूनिट्स के साथ दूसरे और Maruti Suzuki Dzire 17,899 यूनिट्स के साथ तीसरे स्थान पर रही. वहीं Maruti Suzuki WagonR ने 16,952 यूनिट्स बेचकर चौथा और Maruti Suzuki Ertiga ने 16,111 यूनिट्स के साथ पांचवां स्थान हासिल किया. इसके साथ ही Maruti Suzuki Swift की 15,215 यूनिट्स, Mahindra Scorpio की 14,097 यूनिट्स, Maruti Suzuki Fronx की 13,135 यूनिट्स, Maruti Suzuki Baleno की 12,488 यूनिट्स और Hyundai Venue की 10,776 यूनिट्स की बिक्री हुई. 

Tata Punch के प्रमुख फीचर्स

Tata Punch में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक ऑप्शन उपलब्ध हैं. इसमें 25 kWh और 35 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलता है. यह 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ आती है. पेट्रोल मॉडल 20.09 kmpl तक और CNG मॉडल 26.99 km/kg तक माइलेज देने का दावा करता है. इलेक्ट्रिक मॉडल 315 किमी और 421 किमी तक की रेंज देता है. कार में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं और इसमें पांच लोगों के बैठने की सुविधा मिलती है.

यह भी पढ़ें - Car Accessories:कार खरीदते वक्त शोरूम से मिलने वाली एसेसिरीज असली है या नकली, कैसे पता करें?

Published at : 24 Jul 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Tata Punch June 2026 Car Sales India Best Selling Car Best Selling Car 2026
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