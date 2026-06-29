दिल्ली में 1 जुलाई से नई पॉलिसी लागू, EV इंसेंटिव के साथ बहुत कुछ खास

दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू कर दी है. यह नई नीति 1 जुलाई 2026 से लागू की जाएगी. नई पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाना और लोगों को प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जगह नई EV अपनाने के लिए जोर देना है.

सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली कैबिनेट ने इस नई नीति को हरी झंडी दे दी है और इसे 1 जुलाई से लागू किए जाने की उम्मीद है. नई EV पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ी घोषणा BS-IV गाड़ियों के लिए की गई है. अगर कोई शख्स अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे सड़कों से हटेंगे और उनकी जगह पर्यावरण के लिए बेहतर इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे.

सरकार का क्या है कहना?

सरकार का कहना है कि नई नीति केवल इलेक्ट्रिक कार खरीदने को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए दिल्ली में EV से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा. इसमें चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार, बैटरी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, निजी और पब्लिक चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आसान बनाना भी शामिल है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नई EV पॉलिसी के तहत अगले चार सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है. यह निवेश चार्जिंग नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेंटर, बैटरी टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में किया जाएगा. इससे न केवल राजधानी में EV इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों नए रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं.

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