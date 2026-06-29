हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोDelhi EV Policy 2026: दिल्ली में 1 जुलाई से नई पॉलिसी लागू, EV इंसेंटिव के साथ बहुत कुछ खास

Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में 1 जुलाई से नई पॉलिसी लागू, EV इंसेंटिव के साथ बहुत कुछ खास

अगर कोई शख्स अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 29 Jun 2026 03:21 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू कर दी है. यह नई नीति 1 जुलाई 2026 से लागू की जाएगी. नई पॉलिसी का उद्देश्य दिल्ली में प्रदूषण कम करना, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या बढ़ाना और लोगों को प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों की जगह नई EV अपनाने के लिए जोर देना है.

सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक, दिल्ली कैबिनेट ने इस नई नीति को हरी झंडी दे दी है और इसे 1 जुलाई से लागू किए जाने की उम्मीद है. नई EV पॉलिसी को लेकर सबसे बड़ी घोषणा BS-IV गाड़ियों के लिए की गई है. अगर कोई शख्स अपनी BS-IV कार को स्क्रैप कराता है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे सरकार की ओर से 1 लाख रुपये तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दिया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे सड़कों से हटेंगे और उनकी जगह पर्यावरण के लिए बेहतर इलेक्ट्रिक वाहन आएंगे.

सरकार का क्या है कहना?

सरकार का कहना है कि नई नीति केवल इलेक्ट्रिक कार खरीदने को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए दिल्ली में EV से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा. इसमें चार्जिंग स्टेशनों का तेजी से विस्तार, बैटरी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, निजी और पब्लिक चार्जिंग सुविधाएं बढ़ाना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आसान बनाना भी शामिल है. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नई EV पॉलिसी के तहत अगले चार सालों में करीब 15,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है. यह निवेश चार्जिंग नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेंटर, बैटरी टेक्नोलॉजी और दूसरे क्षेत्रों में किया जाएगा. इससे न केवल राजधानी में EV इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि हजारों नए रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:-

चलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स 

 

 

 

 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 29 Jun 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में 1 जुलाई से नई पॉलिसी लागू, EV इंसेंटिव के साथ बहुत कुछ खास
दिल्ली में 1 जुलाई से नई पॉलिसी लागू, EV इंसेंटिव के साथ बहुत कुछ खास
ऑटो
नई कार खरीदने से पहले जान लें ये बात, क्या E20 पेट्रोल के लिए तैयार होगी आपकी गाड़ी?
नई कार खरीदने से पहले जान लें ये बात, क्या E20 पेट्रोल के लिए तैयार होगी आपकी गाड़ी?
ऑटो
चलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स
चलाने में कैसी है Skoda Kodiaq RS? इंटीरियर से फीचर्स तक यहां जानिए गाड़ी की सारी डिटेल्स
ऑटो
सिंगल चार्ज में 400 KM रेंज, Hyundai और Kia पेश करने जा रही सस्ती कारें, जानें खासियत
सिंगल चार्ज में 400 KM रेंज, Hyundai और Kia पेश करने जा रही सस्ती कारें, जानें खासियत
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीने पर गुदवाया अखिलेश यादव की पत्नी का टैटू, सपा चीफ से बोला- 'आपने डिंपल भाभी से...'
सीने पर गुदवाया अखिलेश यादव की पत्नी का टैटू, सपा चीफ से बोला- 'आपने डिंपल भाभी से...'
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
Parenting
Toddler Behaviour: टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
एग्रीकल्चर
Pusa Basmati 1882: कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
ABP NEWS
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
ABP NEWS
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
ABP NEWS
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
ABP NEWS
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
ABP NEWS
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
Embed widget