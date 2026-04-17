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हिंदी न्यूज़ऑटोदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर रील बनाई तो कितने का कटेगा चालान? जान लें ट्रैफिक रूल्स

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर रील बनाई तो कितने का कटेगा चालान? जान लें ट्रैफिक रूल्स

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर रील बनाना महंगा पड़ सकता है. हाल ही में एक्सप्रेसवे पर थार गाड़ी से स्टंट करते युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 हजार रुपये का चालान किया है. आइए जानें ट्रैफिक नियम

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Apr 2026 05:41 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन एक्सप्रेसवे जैसे हाई-स्पीड रास्तों पर ऐसा करना खतरनाक और गैरकानूनी हो सकता है. दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे मॉडर्न हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से चलती हैं, ऐसे में सड़क पर रुककर या चलते वाहन से बाहर निकलकर वीडियो बनाना आपकी और दूसरों की जान जोखिम में डाल सकता है. यही वजह है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करती है.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हाल ही में एक लापरवाही भरा मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक थार गाड़ी से खतरनाक स्टंट करते नजर आए. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गाड़ी मालिक पर 6,000 रुपये का चालान कर दिया. यह घटना साफ बताती है कि अब एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

हाल ही में हुआ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था. यह एक्सप्रेसवे मॉडर्न सुविधाओं से लैस है और इसे तेज, आसान और सुरक्षित यात्रा के लिए बनाया गया है. इस हाई-स्पीड रोड पर गाड़ियों की रफ्तार ज्यादा रहती है, इसलिए यहां किसी भी तरह की लापरवाही या स्टंट न सिर्फ कानून तोड़ना है, बल्कि जान के लिए भी खतरा बन सकता है.

किन वाहनों पर पहले से है प्रतिबंध

इस एक्सप्रेसवे पर पहले से ही कुछ वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई है. इसमें बाइक, ट्रैक्टर-ट्रॉली और टेंपो जैसे धीमी गति वाले वाहन शामिल हैं. इन पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य सड़क पर ट्रैफिक को सुचारु रखना और दुर्घटनाओं को कम करना है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति स्टंट करता है या गाड़ी को गलत तरीके से चलाता है, तो वह पूरी व्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है.

कितना कट सकता है चालान

अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेसवे पर रील बनाने के लिए गाड़ी रोकता है, सड़क पर उतरता है या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर मोटा चालान लगाया जा सकता है. आमतौर पर इस तरह के मामलों में 5,000 से 10,000 तक का चालान कट सकता है. इसके अलावा, खतरनाक ड्राइविंग या ट्रैफिक में बाधा डालने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत और भी सख्त कार्रवाई हो सकती है. कुछ मामलों में लाइसेंस सस्पेंड होने का भी खतरा रहता है.

पुलिस की सख्ती और चेतावनी

इस घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह का स्टंट या रील बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ खुद की जान को खतरे में डालती हैं, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं. भविष्य में ऐसे मामलों में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: EV चार्जिंग स्टेशन से कर सकते हैं लाखों की कमाई, सरकार दे रही अमीर बनने का मौका

Published at : 17 Apr 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Reel Traffic Rules India Delhi Dehradun Expressway Expressway Fine
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