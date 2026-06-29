दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसे से 4 लोगों की मौत, गाड़ी चलाते समय न करें ये गलतियां

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद सफर पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. इस एक्सप्रेसवे की मदद से अब यह सफर करीब ढाई से तीन घंटे में पूरा किया जा सकता है. लेकिन हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे होने की वजह से यहां ड्राइविंग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. हाल ही में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे के बाद एक परिवार के चार लोगों की जान चली गई. अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है.

एक्सप्रेसवे पर चलते समय इन बातों का रखें ध्यान

सबसे जरूरी चीज यह है कि एक्सप्रेसवे पर कभी भी गाड़ी को रिवर्स न करें और न ही गलत दिशा में गाड़ी चलाएं. अगर आपका एग्जिट छूट जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. आगे जाकर अगले एग्जिट से बाहर निकलें और सही रास्ते से वापस आएं. कुछ मिनट बचाने की कोशिश आपकी और दूसरों की जान को खतरे में डाल सकती है. इस हादसे में भी गलत तरीके से रिवर्स की जा रही गाड़ी की वजह से बड़ा हादसा हुआ था.

सफर शुरू करने से पहले अपनी कार की अच्छी तरह जांच जरूर करें. टायरों में सही एयर प्रेशर है या नहीं, ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं और कूलेंट के लेवल की सही जांच कर लें. इसके साथ ही फ्यूल भी पूरा भरवा लें, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर अभी हर जगह पेट्रोल पंप और सर्विस सुविधाएं मौजूद नहीं हैं. अगर आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं तो बैटरी को पहले से पूरी तरह चार्ज कर लें.

एक्सप्रेसवे पर तय स्पीड लिमिट भी बेहद जरूरी है. यहां स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा है, जबकि वाइल्डलाइफ कॉरिडोर में स्पीड लिमिट कम हो सकती है. तेज रफ्तार, बार-बार लेन बदलना और दूसरी गाड़ियों के बहुत करीब चलना हादसे का कारण बन सकता है. इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

दाईं लेन का इस्तेमाल केवल ओवरटेक करने के लिए करें. नॉर्मल ड्राइविंग के दौरान बीच वाली लेन में चलें और अगर आपको बाहर निकलना है या स्लो स्पीड से चलना है तो बाईं लेन का यूज करें. बिना इंडिकेटर दिए अचानक लेन बदलने से बड़ा हादसा हो सकता है.

सीट बेल्ट का यूज हर यात्री के लिए जरूरी है. केवल ड्राइवर ही नहीं बल्कि आगे और पीछे बैठे सभी लोगों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए. बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो उनके लिए चाइल्ड सीट का इस्तेमाल करें. इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें और अगर थकान महसूस हो रही हो तो सुरक्षित स्थान पर रुककर आराम करने के बाद ही आगे बढ़ें.

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