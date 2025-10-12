हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोक्रिकेटर Abhishek Sharma ने खरीदी Ferrari Purosangue, कीमत जानकर नहीं होगा यकीन

क्रिकेटर Abhishek Sharma ने खरीदी Ferrari Purosangue, कीमत जानकर नहीं होगा यकीन

भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने हाल ही में Ferrari Purosangue खरीदी है. सोशल मीडिया पर उनकी नई कार की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. यह लग्जरी SUV V12 इंजन और कई एडवांस फीचर्स से लैस है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 10:05 AM (IST)
भारत के युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपने लग्जरी कार कलेक्शन में एक और जबरदस्त गाड़ी शामिल की है. उन्होंने हाल ही में Ferrari Purosangue खरीदी है, जो Ferrari की पहली SUV मानी जाती है. इस कार की कीमत भारत में करीब 10.5 करोड़ बताई जा रही है. अभिषेक ने अपनी नई कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं, जिसमें वह डेनिम जैकेट और सनग्लासेस में बेहद स्टाइलिश दिखे. तस्वीरों में Ferrari का चमकदार काला एक्सटीरियर और लाल इंटीरियर का कॉम्बिनेशन देखने लायक है. सोशल मीडिया पर फैंस ने उनके इस शानदार कार कलेक्शन की खूब तारीफ की.

इंजन और पावर

  • Ferrari Purosangue में एक V12 नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है, जो 725 हॉर्सपावर और 716 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें 8-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन (DCT) और रियर-व्हील ड्राइव सिस्टम (RWD) है. यह कार सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड पकड़ लेती है -यानी रफ्तार में यह किसी रेसिंग कार से कम नहीं है.
  • इसके अलावा इसमें सुसाइड डोर (कोच डोर) दिए गए हैं जो पीछे की ओर खुलते हैं, जिससे इसे एक क्लासिक लेकिन मॉडर्न टच मिलता है. कार में Ferrari की नई TASV (True Active Spool Valve) सस्पेंशन तकनीक दी गई है, जो सड़क की स्थिति के अनुसार डैम्पर्स को अपने आप एडजस्ट कर देती है. यानी चाहे सड़क ऊबड़-खाबड़ हो या स्मूद, ड्राइव हमेशा आरामदायक रहती है. Ferrari ने इसमें एयरोब्रिज और सस्पेंडेड रियर स्पॉइलर भी दिया है, जिससे हवा का दबाव संतुलित रहता है और ड्रैग कम होता है. इससे कार की परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी दोनों बढ़ जाती हैं.

Ferrari Purosangue का लग्जरी इंटीरियर

  • इस Ferrari का इंटीरियर किसी फाइव-स्टार लाउंज जैसा फील होता है. इसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास रूफ दी गई है, जिससे अंदर का माहौल खुला और प्रीमियम लगता है. फ्रंट सीट्स में मसाज फंक्शन, वेंटिलेशन और 10 एयरबैग्स दिए गए हैं, जो कम्फर्ट और सेफ्टी दोनों देते हैं. Ferrari ने पहली बार इसमें Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा दी है, जिससे कनेक्टिविटी आसान हो गई है. इसके अलावा इसमें ऑटोमैटिक सॉफ्ट-क्लोज दरवाजे, वायरलेस चार्जिंग और रियर पैसेंजर के लिए USB-C पोर्ट्स भी मिलते हैं. हर डिटेल को बारीकी से डिजाइन किया गया है ताकि यह Ferrari न सिर्फ तेज हो, बल्कि पूरी तरह लग्जरी एक्सपीरियंस भी दे.

Published at : 12 Oct 2025 10:05 AM (IST)
