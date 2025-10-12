भारत में दिवाली को ध्यान में रखते हुए हर साल शानदार ऑफर्स लेकर आती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा खास है क्योंकि सरकार ने हाल ही में कारों पर GST घटाकर ग्राहकों को बड़ी राहत दी है. यानी इस बार दिवाली पर कार खरीदना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता साबित हो सकता है. Maruti Suzuki, Hyundai से लेकर Tata जैसी कंपनियां डबल फायदा दे रही है.आइए विस्तार से जानते हैं.

GST कटौती से हुआ बड़ा फायदा

भारत सरकार ने हाल ही में 350 सीसी तक की बाइक्स और चार पहिया वाहनों पर GST दरों में कमी की घोषणा की है. पहले जहां पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों पर 28% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है. इस बदलाव का सीधा असर कारों की कीमत पर पड़ा है. कई ऑटो कंपनियों ने अपने दामों में 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की है. यानी अब पहले से सस्ती कीमत पर कार खरीदना संभव है. यह कदम ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि इससे ग्राहकों की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ी है.

दिवाली पर मिलेंगे डबल बेनिफिट

दिवाली से लेकर धनतेरस तक का समय कार कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा बिक्री का सीजन होता है. इसी वजह से हर साल की तरह इस बार भी कंपनियां जबरदस्त फेस्टिव ऑफर्स लेकर आई हैं. Maruti Suzuki, Hyundai, Tata Motors, Mahindra, Honda और Toyota जैसी लगभग हर कंपनी ग्राहकों को लुभाने के लिए कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट स्कीम जैसे ऑफर्स दे रही हैं.





Tata Motors अपने SUV Harrier के 2024 मॉडल पर 50,000 का सीधा डिस्काउंट और 25,000 का एक्सचेंज बोनस दे रही है. वहीं, Honda Cars India ने दिवाली 2025 के लिए खास ऑफर पेश किया है. उनकी मिड-साइज SUV Elevate के टॉप मॉडल ZX ट्रिम पर ग्राहकों को कुल 1.32 लाख तक का फायदा मिल सकता है. इस ऑफर में कैश बेनिफिट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी और कॉर्पोरेट स्कीम सब शामिल हैं.

डीलरशिप पर बढ़ी कार बुकिंग्स

त्योहारों का मौसम आते ही कार डीलरशिप पर रौनक बढ़ गई है. मार्केट रिपोर्ट्स बताती हैं कि दशहरा और धनतेरस से पहले ही कार बुकिंग्स में 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बार खास तौर पर SUV और इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में ग्राहकों की दिलचस्पी काफी बढ़ी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दो महीनों में यह मांग और भी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहक डबल बेनिफिट -यानी GST कटौती + फेस्टिव डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं.

